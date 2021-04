Daca toata lumea ar renunta la carne, emisiile de CO2 ar scadea la jumatate

Reducerea consumului de carne are un impact semnificativ asupra emisiilor de dioxid carbon - este concluzia unui raport realizat de World Wide Fund for Nature in Germania, informeaza Agerpres, care citeaza DPA.Organizatia a analizat consumul mediu de alimente al germanilor intre anii 2015 si 2018 si a descoperit ca, desi alimentatia vegana si vegetariana au cel mai bun impact asupra mediului, consumul constient al unei cantitati mai reduse de carne reduce in mod semnificativ emisiile de dioxid de carbon.Studiul a analizat dieta flexitariana. Adeptii ei consuma in medie 470 de grame de carne pe saptamana, prin comparatie cu un german obisnuit care consuma 817 grame de carne saptamanal. Impreuna cu produsele lactate, aceasta reprezinta 70% din emisiile de carbon provenite din productia de hrana.Reducerea consumului de carne la jumatate ar putea reduce emisiile de carbon ale Germaniei cu 27%, echivalentul a 56 de milioane de tone, potrivit WWF.Daca toata lumea ar adopta o dieta complet vegetariana sau vegana, emisiile de carbon ar putea fi reduse chiar cu jumatate, sau cu o cantitate cuprinsa intre 98 si 102 milioane de tone, a precizat WWF.WWF a indemnat publicul sa-si reconsidere dietele si a facut un apel la guvernul german sa ia in calcul introducerea unei taxe pe produsele de origine animala.