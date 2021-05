Ninsoare abundenta in Bucegi. Stratul de zapada depaseste in unele locuri si doi metri la mijlocul lunii mai VIDEO

Temperaturile sunt de iarna, iar de marti dimineata vantul a inceput sa sufle cu putere, motiv pentru care instalatiile de transport pe cablu nu functioneaza.De altfel intreg judetul Prahova se afla sub avertizare de cod galben de vant.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, pe parcursul zilei de marti, 18 mai, vantul va prezenta intensificari sustinute in majoritatea zonelor, cu viteze de peste 50...60 km/h, iar local, indeosebi in Transilvania, Oltenia si Muntenia 70-80 km/h. La munte, in special in zona inalta, rafalele vor depasi 80...100 km/h.Inclusiv circulatia feroviara a fost afectata in Prahova. Din cauza unor copaci cazuti pe liniile de cale ferata, 17 trenuri de calatori prezinta intarzieri si de doua ore.