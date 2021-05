Zapada de pana la 6 metri pe Transfagarasan. Drumarii deszapezesc DN 7 C

Directia Regiolala de Drumuri si Poduri Brasov a anuntat, vineri, ca se lucreaza pentru deszapezirea DN 7 C, Transfagarasan.In zona se lucreaza cu patru utilaje, dar interventia este extrem de dificila. Stratul de zapada variaza intre 2 si 6 metri, iar zapada este amestecata cu stanci.Drumarii incearca sa elibereze una dintre benzile de circulatie, pentru ca apoi sa se poata interveni mai usor.Redeschiderea circulatiei se va face in momentul in care traficul va fi sigur in zana, insa in ultimele trei zile a nins abundent in Muntii Fagaras.