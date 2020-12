Peste 50 de migranti, descoperiti intr-o cladire abandonata din centrul Timisoarei

Potrivit pressalert.ro, in urma verificarilor, politistii de frontiera au descoperit ca cei mai multi dintre migranti au depus cereri de azil dupa ce au fost prinsi la intrarea in Romania, in incercarea de a ajunge in Vestul Europei.Sursa citata mai arata ca, dupa ce au fost gasiti in cladirea din Timisoara, migrantii au fost condusi spre gara pentru a fi trimisi in centrele de solicitanti de azil din care proveneau. "Nu avem ce sa le facem. Majoritatea se vor intoarce. Nu avem niciun mijloc legal sa-i obligam atata timp cat au statutul de solicitant de azil si au regim deschis", a declarat unul dintre politistii de frontiera pentru pressalert.ro