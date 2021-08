ZideZi: Manifest pentru binele zilnic al copiilor. O campanie de conștientizare, responsabilizare și acțiune socială a Salvați Copiii România

Prin #ZideZi, echipa Salvați Copiii România își propune strângerea de donații recurente și abonarea la newsletter, construind o comunitate informată și implicată. ”Copiii României au nevoie de noi. E de datoria noastră, a întregii comunități, să veghem asupra dezvoltării lor armonioase, ferindu-i de riscuri, protejându-le drepturile, oferindu-le educație și siguranță. De aceea am creat campania #ZideZi: pentru a-i aduce pe toți alături de noi, prin acțiuni concrete, consecvente, în misiunea noastră zilnică de a schimba în bine viețile copiilor. #ZideZi nu este doar la confluența discuțiilor despre realitatea copiilor noștri, este un loc de acțiune. Împreună cu fiecare român, susținător, voluntar, donator, construim un viitor mai sigur pentru copii.”- Gabriela Alexandrescu, Președintele Executiv al Organizației Salvați Copiii România.Starea copilului în România este alarmantă: unul din 2 copii e supus unei forme de abuz și unul din 3 copii se află în risc de excluziune socială. Peste 750 de fete sub 15 ani devin mame anual, aproape 10% din totalul nașterilor din România provenind de la mame adolescente. Peste jumătate dintre cazurile de abuz sexual asupra copilului rămân nesoluționate, adâncind și mai mult trauma, lăsând pericolul să le amenințe, în continuare, viața.75.136 de copii sunt lipsiți de îmbrățișarea zilnică a părinților, aceștia fiind plecați departe, la muncă, în străinătate . Dintre aceștia, 22.662 sunt complet lipsiți de îngrijirea și protecția lor.Când în România, 4 din 5 școli nu au o rampă specială de acces, când încă există grădinițe care refuză să accepte copii cu CES și/sau dizabilități, când lipsa de personal specializat este deja o constantă, celor 78.000 de copii cu dizabilități nu li se asigură condițiile necesare integrării socio-educaționale. Peste 275.000 de copii cu vârsta învățământului obligatoriu (7-17 ani) nu au ”parte de carte”, pentru că nu ajung, zi de zi, la școală.200.000 de copii sunt, anual, victime ale violenței fizice, iar alți 200.000 sunt autori ai faptelor de lovire, intimidare, amenințare . Pentru 45% dintre copiii României, bătaia e ruptă din realitatea dureroasă, din locul pe care îl numesc acasă.„Dragostea se manifestă zi de zi, nu doar în zile speciale, cum sunt ziua de naștere, Crăciunul sau 1 iunie. Lupta pentru viața copiilor se poartă zi de zi, în spitalele din România, în medii defavorizate, în contexte în care abuzul este normalitatea. Educația bună se construiește în fiecare zi. Lumea trebuie să fie un loc sigur, zi de zi, pentru orice copil. Este momentul să facem din problemele majore cu care se confruntă copiii din România o temă zilnică pentru toți adulții. Menirea campaniei #ZideZi, pe care am gândit-o pentru Salvați Copiii, este aceea de a aminti că doar contribuția fiecăruia dintre noi, prin implicare activă și frecventă, prin donații recurente, este cea care poate transforma în mai bine realitatea celor mici, aflați în situații limită.” – Ioana Barbu-Cristea, Co-Fondator & Marketing Director KITE Digital, coordonatorul campaniei #ZideZi pentru Salvați Copiii România.#ZideZi este o campanie de conștientizare și de implicare socială, cu inițiative acționabile cu 5 directive majore: sănătatea apărarea drepturilor copilului și programele de advocacy . Acestea acoperă toate cele 10 probleme grave și urgente cu care se confruntă copiii în România: sărăcia, lipsa educației echitabile și de calitate, violența, insuficiența suportului psihoterapeutic post-pandemie pentru copii, mamele-minore, protecția copiilor, mortalitatea infantilă, situația copiiilor instituționalizați, integrarea deficitară în sistemul educațional a copiilor cu dizabilități și/sau cu cerințe educaționale speciale, participarea copiilor în procesele decizionale care-i privesc în mod direct. 