Ziua Mondiala a Artei marcata de efectele pandemiei. Ce evenimente sunt propuse de organizatori

Activitatile au loc respectand regulile sanitare impuse de pandemie, iar acestea se desfasoara fie cu public, fie online, acolo unde rata de incidenta a cazurilor de COVID-19 este mai mare decat cea permisa.Ziua Mondiala a Artei marcheaza anual, la data de 15 aprilie, contributia artelor la dezvoltarea culturii universale. Initiativa de a marca aceasta zi apartine Asociatiei Internationale a Artei, in cadrul celei de a XVII-a Adunari generale de la Guadalajara (Mexic) si a fost marcata pentru prima data in anul 2012. Ziua a fost aleasa in memoria umanistului italian Leonardo da Vinci, nascut la 15 aprilie 1452.Centrul National de Arta Tinerimea Romana are in program, pentru 15 aprilie 2021, un recital instrumental ce va fi transmis, ora 19.00, in direct de Radio Romania Muzical. Recitalul este sustinut de Stefan Cazacu - violoncel, Andrei Licaret - pian si Gabriel Gitan - pian, iar programul include Sonata a ll-a pentru pian si violoncel, Op. 26 nr. 2 de George Enescu si Sonata pentru violoncel si pian Op. 40, de Dmitri Shostakovich.Muzeul National al Taranului Roman organizeaza joi, de la ora 17.00, vernisajul expozitiei de icoane pictate pe oua de strut, "De Randul Pastilor". Prin expunerea colectiei de autor - 60 de icoane, realizate de Mariana Andone-Rotaru -, in asocierea tematica a icoanelor pictate pe sticla din colectiile Muzeului Taranului si ale Muzeului de Etnografie Brasov, va fi prezentata publicului larg o abordare inedita a oului pascal. Expozitia dva fi deschisa publicului pana pe 9 mai 2021, in Sala "Tancred Banateanu" a muzeului.Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" din Constanta va participa in aceasta zi la evenimentul "IMAGINARIUM - Ziua Mondiala a ARTEI", in cadrul caruia va sustine un recital vocal de opera cu solistii institutiei. Evenimentul va avea loc in Aula Bibliotecii Judetene "Ioan N. Roman", de la ora 13.00.Complexul Muzeal National "Moldova" Iasi deruleaza un atelier de pictura, "Tu eu si florile", din seria atelierelor educationale de la Palatul Culturii derulate sub genericul D (istractiv) - I (nteractiv) - C (reativ) - E (ducativ), din perioada 14-17 aprilie.Deoarece conditiile de siguranta pandemice au stopat activitatile cu publicul in mai multe orase si judete, o parte dintre evenimente se vor desfasura online:Opera Nationala Bucuresti transmite, gratuit, cu ocazia Zilei Mondiale a Artei, spectacolul coupe de dans contemporan "Tango. Radio & Juliet", de Edward Clug, incepand cu ora 19:00, pe canalul de Youtube al Operei Nationale Bucuresti si pe site-ul institutiei. "Tango. Radio and Juliet" este un spectacol ce uneste doua coregrafii create de Edward Clug, artist de origine romana recunoscut pe plan international, in care se regasesc elemente de teatru, dans contemporan si fragmente muzicale extrem de diverse ca gen, de la Astor Piazzolla si pana la Goran Bregovic si Radiohead. In "Tango", Clug imprumuta pasi de tango argentinian, iar in "Romeo and Juliet" miscari contemporane, rapide, uneori asemanatoare cu figuri breakdance.Opera Nationala Romana Iasi (ONRI) marcheaza Ziua Mondiala a Artei prin difuzarea online a spectacolului "Gala Primaverii", de la ora 18:30, pe pagina de Facebook a institutiei si pe site-ul operaiasi.ro. Din program fac parte arii si duete, pagini instrumentale reprezentative, precum si melodii din celebrul musical "The sound of music".Teatrul National "I.L.Caragiale" din Bucuresti va difuza online, gratuit, incepand cu ora 20.00, spectacolul "Noii infractori" de Edna Mazya, in traducerea lui Etgard Bitel, regizat de Ion Caramitru. Spectacolul face parte din programul Maratonul Dramaturgiei Israeliene pe Scene Romanesti, ce se deruleaza intre 14 si 17 aprilie, parteneriat dintre TNB, Teatrul Evreiesc de Stat, Teatrul "Toma Caragiu" Ploiesti si Teatrul "L. S. Bulandra" Bucuresti. Maratonul marcheaza Ziua Comemorarii Martirilor si isi propune sa scoata in evidenta, prin cateva exemple elocvente, valoarea si consistenta dramaturgiei israeliene in peisajul teatral romanesc.Teatrul National din Timisoara a ales sa marcheze Zilei Mondiala a Artei prin transmiterea in direct din Sala 2, de la ora 19:00, pe canalul sau Youtube si pe site-ul tntimisoara.com, a spectacolului "Cercurile increderii" de Radu Popescu, in regia Mihaelei Lichiardopol. Spectacolul are la baza la textul castigator al Concursului National de Dramaturgie, un proiect al Teatrului National si ne vorbeste despre maturizarea personajelor, dar si a unei societati prea putin atente la nevoile noii generatii, definind modul in care teatrul este vazut ca un catalizator al retelei emotionale si intelectuale.Compania "Liviu Rebreanu" a Teatrului National Targu-Mures lanseaza joi programul de pregatire profesionala "Un actor, o parere despre teatru", dedicat actorilor sai. Seria de intalniri lunare, in care un actor sau o actrita le va vorbi colegilor despre experienta sa artistica sau despre ethosul teatral, va fi deschisa de Elena Purea, pe 15 aprilie, la ora 11.00.