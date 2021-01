Ziua Internationala de comemorare a Victimelor Holocaustului. Ceremonia Complexului Educational Laude-Reut

Aproape opt decenii au trecut de la cel mai mare genocid care a intunecat istoria mondiala, avand 6 milioane de evrei victime ale regimului nazist, in timpul celui de al doilea razboi mondial, dintre care 1,5 milioane au fost copii.Elevii si profesorii Laude-Reut, alaturi de prof.univ. dr. Remus Pricopie, Rector SNSPA, si Tova Ben Nun-Cherbis, Presedinte Fondator Laude-Reut, au transmis un emotionant mesaj de aducere aminte pentru cei ce si-au pierdut viata in mod nedrept si feroce.Avem cu totii o responsabilitate comuna: sa nu uitam si sa nu repetam niciodata aceasta tragedie!Doar cunoscand trecutul putem sa ne protejam viitorul, iar Laude-Reut duce mai departe misiunea de educare a tinerelor generatii in spiritul tolerantei si multiculturalitatii.