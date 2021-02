Ziua internationala care marcheaza toleranta zero fata de mutilarea genitala a femeilor. Acest obicei inca se practica in 92 de tari

In 2021, Programul comun UNFPA-UNICEF privind eliminarea mutilarii genitale feminine si Comitetul interafrican pentru practici traditionale (IAC) lanseaza in comun tema acestei zile: "No Time for Global Inaction, Unite, Fund, and Act to End Genital Female Mutilation".Numeroase tari se confrunta cu o "criza in cadrul unei crize" din cauza pandemiei de COVID-19, inclusiv o crestere a mutilarii genitale a femeilor. De aceea, Organizatia Natiunilor Unite solicita comunitatii globale sa reimagineze o lume care le permite fetelor si femeilor sa aiba voce, alegere si control asupra propriilor vieti, arata www.un.org Mutilarea genitala a femeilor (FGM - Female Genital Mutilation) reprezinta o violare a drepturilor la sanatate, siguranta si integritate fizica, a dreptului la libertate in fata torturii si a tratamentelor crude, inumane sau degradante si a dreptului la viata atunci cand procedura duce la moarte, noteaza www.unfpa.org FGM cuprinde o serie de proceduri lipsite de cauze medicale, provocand o serie de probleme grave de sanatate - sangerare severa, tumori, infectii, infertilitate, complicatii la nastere sau risc crescut de deces in randul nou-nascutilor - si este catalogata la nivel international o incalcare a drepturilor tinerelor si femeilor. Aceasta practica reflecta inegalitatea dintre sexe inradacinata adanc in anumite societati si constituie o forma extrema de discriminare indreptata impotriva femeilor.Din 2008, UNFPA, impreuna cu UNICEF, conduce cel mai mare program global de accelerare a eliminarii mutilarii genitale feminine . Programul comun se concentreaza in prezent pe 17 tari din Africa si Orientul Mijlociu si sustine, de asemenea, initiativele regionale si globale. De-a lungul anilor, acest parteneriat a inregistrat realizari semnificative.De exemplu, peste 2,8 milioane de persoane au participat la declaratiile publice de eliminare a FGM, iar numarul comunitatilor care stabilesc structuri de supraveghere a fetelor s-a dublat, protejand astfel un numar de 213.774 fete pentru a nu mai fi supuse acestei practici.Adunarea Generala a ONU a adoptat, la 20 decembrie 2012, Rezolutia A/RES/67/146, in care ''solicita statelor, sistemului Natiunilor Unite, societatii civile si tuturor partilor interesate sa marcheze si sa respecte data de 6 februarie, ca Zi internationala de toleranta zero fata de mutilarea genitala a femeilor, prin organizarea de campanii de sensibilizare si masuri concrete impotriva acestei practici''.In 2014, Adunarea Generala a ONU a adoptat Rezolutia A/RES/69/150 - ''Intensificarea eforturilor globale pentru eliminarea mutilarii genitale a femeilor'', prin care cerea membrilor sai sa dezvolte, sa sustina si sa puna in aplicare strategii complete pentru prevenirea mutilarii genitale a femeilor (FGM), inclusiv formarea personalului medical, a asistentilor sociali si a liderilor religiosi ai comunitatilor pentru a se asigura ca acestia ofera servicii competente de sustinere si ingrijire a femeilor si fetelor care sunt expuse riscului FGM sau care au fost supuse acestei proceduri.In 2015, prin Obiectivele Dezvoltarii Durabile, respectiv al celui de-al cincilea obiectiv privind egalitatea de gen, punctul 5.3 Eliminarea tuturor practicilor vatamatoare, precum mariajele fortate ale copiilor si mutilarea genitala a femeilor, s-a cerut eliminarea FGM pana in 2030.