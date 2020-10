Ziua nationala de comemorare a victimelor Holocaustului din Romania

Prezenta elevilor Complexului Laude-Reut la aceste evenimente este parte integranta a pregatirii lor in cadrul cursurilor de diplomatie, istoria Holocaustului si traditiilor evreiesti, alaturi de initiative precum elaborarea si editarea primului manual pentru studierea Holocaustului in liceele din Romania (2006), March of the Living (2012, 2013, 2018, 2019), Podurile Tolerantei, traducerea si lansarea versiunilor in limba romana a cartilor, scrisa de Felix Zandman, supravietuitor al Holocaustului (aprilie 2016, reeditare 2019) si, scrisa de Alexandru Marton, evreu de origine romana, supravietuitor al Holocaustului (mai 2018), proiectie de filme pe tematica, vizite de studiu in orase europene marcate de aceasta tragedie a umanitatii, precum Berlin si Paris (mai 2016).Sa nu uitam niciodata, fie-le memoria binecuvantata! #nevermeansnever