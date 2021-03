Ziua pasaportului romanesc! In cate tari se poate intra fara viza cu acest act

Potrivit acesteia, "Pasapoartele se emit in numele regelui si se libereaza de ministerul de interne si de prefectii de judete si de politie in conditiunile ce se vor determina prin regulamentul de aplicare al acestei legi", noteaza site-ul www.pasapoarte.mai.gov.ro.Pasapoartele, emise in numele regelui, erau de forma unei carti mici, de dimensiunile 9 cm/13 cm, fiind "compuse din 20 de pagini numerotate". Fiecare pagina a pasaportului avea "un fond incadrat, compus cu motive nationale, in culoarea liliacului deschis, facand sa iasa in aparenta stema tarii si cuvantul 'ROMANIA', iar dedesubt cuvantul 'PASPORT' ". Cu toate ca pasapoartele erau documente individuale de calatorie in strainatate, acestea cuprindeau si o rubrica dedicata insotitorilor, in care puteau figura, pe langa titular, sotia, sotul si copiii minori.Ulterior, au fost introduse pasapoartele diplomatice (in 1920), pasapoartele de serviciu (in 1941) si pasapoartele colective.Pe vremuri, in Romania Regala, cetatenii tarii noastre aveau pasapoarte de culoare albastru deschis, care au functionat pana in 1947. Ulterior, in anii comunismului, pasapoartele au devenit verzi, iar din 1991 s-a trecut la culoarea rosu, suferind mai multe schimbari pe coperta. Din 2008, pasaportul este visiniu, actualul model de pasaport biometric intrand in functiune in 2011.* Delta Dunarii (pagina 4)* Cascada Bigar (p. 6)* Lacul Rosu (p. 8)* Sfinxul din Parcul National Bucegi (p. 10)* Pestera Scarisoara (p. 12)* Detunatele din Muntii Metaliferi (p. 14)* Mausoleul de la Marasesti (p. 16)* Arcul de Triumf (p. 18)* orasul medieval Sighisoara (p. 20)* Cetatea Sucevei (p. 22)* Castelul Corvinilor (p. 24)* Manastirea Curtea de Arges (p. 26)* Manastirea Tismana (p. 28)* Manastirea Barsana (p. 30)Pasapoarte romanesti sunt eliberate de catre Ministerul Administratiei si Internelor prin Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple.Romania a devenit membru al Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007 si a inceput eliberarea pasapoartelor biometrice europene la 31 decembrie 2008. Pasapoarte nebiometrice, de tip vechi, au fost eliberate pana toamna 2009, cand toate oficiile au obtinut echipament corespunzator pentru eliberarea pasapoartelor europene biometrice de tip nou.* Diplomatic - NEGRU* De Serviciu - ALBASTRU* Simple (biometrice): valid 10 ani pentru persoane cu varsta peste 18 ani, 5 ani pentru cei cu varsta cuprinsa intre 12 si 18 ani, 3 ani pentru copii sub varsta de 12 ani - ROSU* Simple (temporare): valid 12 luni, emis sub forma unui document de calatorie urgent - ROSU* Fotografia aplicantului* Tipul (PE)* Codul tarii (ROU)* Numarul pasaportului* Codul numeric personal (CNP)* Numele de familie* Prenumele* Nationalitatea* Data nasterii* Sexul* Locul nasterii* Data emiterii* Data expirarii* Autoritatea emitenta* Semnatura detinatoruluiPagina de informatii se termina cu zona de citire optica. Pagina cu informatii este redactata in romana, engleza si franceza.Romania se afla pe locul 17, conform indexului Henley, care calculeaza valoarea pasapoartelor la nivel mondial. Potrivit acestuia, cu pasaportul romanesc se poate intra, fara viza, in 172 de tari.b>CITESTE SI: