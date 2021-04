Zonele cel mai grav afectate de COVID. In Bucuresti numarul cazurilor creste la peste 400. Niciun judet nu depaseste 100 de cazuri

In toate judetele s-au inregistrat sub 100 de infectari. Se apropie, insa, de acest prag, judetele Prahova (87), Ilfov (81) si Arges (72).S-au depistat cele mai putine cazuri in judetele Gorj (11), Ialomita si Satu Mare, cate 13, la fel si in Tulcea.In ultimele 24 de ore au fost efectuate 25.351 de teste RT-PCR (12.806 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 12.545 la cerere) si 10.091 de teste rapide antigenice. Distributia pe judete a cazurilor per total si a celor noi o regasiti in tabelul de mai jos.Nr. crt. Judet Numar de cazuri confirmate (total) Numar de cazuri nou confirmate Incidenta inregistrata la 14 zile1. Alba 20457 54 2,232. Arad 23182 44 2,203. Arges 26432 72 1,504. Bacau 25599 42 1,205. Bihor 28301 66 2,216. Bistrita-Nasaud 11550 21 1,527. Botosani 13846 21 0,958. Brasov 42736 69 1,999. Braila 12912 22 1,6110. Buzau 12198 40 1,1611. Caras-Severin 10881 34 2,0212. Calarasi 9814 21 1,1213. Cluj 55974 50 2,9014. Constanta 42109 67 1,7815. Covasna 8213 36 2,1316. Dambovita 22072 28 1,0017. Dolj 25997 53 1,1818. Galati 26911 57 1,6619. Giurgiu 10778 14 1,2820. Gorj 9093 11 0,4821. Harghita 7913 25 1,2922. Hunedoara 22362 32 1,9623. Ialomita 10566 13 1,3024. Iasi 41615 60 1,1725. Ilfov 44191 81 2,8526. Maramures 20079 10 0,5227. Mehedinti 8038 16 1,1228. Mures 23193 48 1,9729. Neamt 18269 27 1,3030. Olt 14227 53 1,2231. Prahova 33807 87 1,8632. Satu Mare 12776 13 1,0833. Salaj 10655 36 1,6234. Sibiu 25646 46 2,0335. Suceava 23790 15 0,4436. Teleorman 13320 48 1,6537. Timis 53292 83 2,0938. Tulcea 8170 13 1,2339. Vaslui 15675 23 0,7040. Valcea 15983 28 1,5341. Vrancea 10352 21 1,0942. Mun. Bucuresti 179661 426 3,0943. Cazuri noi nealocate pe judete994* -176TOTAL 1.053.629 1.850