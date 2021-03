Zonele cele mai afectate de COVID-19. Municipiul Bucuresti, in top, cu peste 500 de cazuri noi, confirmate in ultimele 24 de ore

In ceea ce priveste zonele cu cel mai mare numarul de cazuri depistate in 24 de ore, municipiul Bucuresti se mentine in fruntea clasamentului, cu 531 de cazuri.De asemenea, 254 de noi cazuri au fost confirmate in Ilfov , alte 202 cazuri au fost confirmate in judetul Timis, in timp ce in Brasov au fost depistate 146 de cazuri. Judetele Cluj si Constanta au inregistrat 147 de cazuri, respectiv 164 de noi cazuri de COVID-19.