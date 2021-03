Zonele cel mai grav afectate de COVID-19. Peste 600 de infectari noi in Bucuresti. Judetul Timis, pe locul doi in clasament

In total, peste 816.000 de cazuri de COVID-19 au fost confirmate in Romania de la debutul pandemiei.In ceea ce priveste zonele cel mai grav afectate de imbolnavirea cu noul coronavirus, municipiul Bucuresti este cap de lista, cu 643 de cazuri confirmate in ultimele 24 de ore.De asemenea, judetul Timis a inregistrat 372 de cazuri noi de imbolnavire in ultimele 24 de ore, Timisul fiind de altfel si judetul cu cea mai mare incidenta la mia de locuitori Si judetul Brasov a inregistrat un numar mare de cazuri, respectiv 200 in doar 24 de ore.Nr. crt. Judet Numar dcazuri nou confirmate1. Alba 822. Arad 893. Arges 844. Bacau 1015. Bihor 1196. Bistrita-Nasaud 307. Botosani 428. Brasov 2009. Braila 4410. Buzau 3111. Caras-Severin 4112. Calarasi 2613. Cluj 19014. Constanta 15815. Covasna 1716. Dambovita 7417. Dolj 15318. Galati 8319. Giurgiu 4120. Gorj 7521. Harghita 1722. Hunedoara 9023. Ialomita 3624. Iasi 11325. Ilfov 13826. Maramures 10527. Mehedinti 2928. Mures 5529. Neamt 11030. Olt 7231. Prahova 6232. Satu Mare 7333. Salaj 6234. Sibiu 8035. Suceava 6036. Teleorman 5437. Timis 37238. Tulcea 2839. Vaslui 7340. Valcea 6141. Vrancea 4242. Mun. Bucuresti 64343. Cazuri noi nealocate pe judete 216