Zonele cu cele mai multe cazuri noi de COVID-19. Constanta, aproape o mie de noi imbolnaviri

In Capitala, au fost raportate 1.114 cazuri noi, ajungandu-se la un total de 47.782 de cazuri si o incidenta de 5,07 la mia de locuitori.Dupa Bucuresti, cele mai multe cazuri noi au fost raportate in Constanta, 970, judetul ajungand la un total de 9.837 de cazuri si o incidenta de 4,66 la mia de locuitori.La fel, un numar ridicat de cazuri a fost raportat si in Cluj, 586, judetul ajungand la un total de 14.867 - cel mai ridicat din tara dupa Bucuresti, si o incidenta de 7,3 la mia de locuitori.Un numar ridicat de noi imbolnaviri a fost raportat si de Ilfov, 500, judetul avand insa un total de 9.574 de cazuri si o incidenta de 4,71 la mia de locuitori.De asemenea, judetul Sibiu a raportat un numar de 470 de noi imbolnaviri, ajungand la un total de 9.535 de cazuri si o incidenta de 7,78 la mia de locuitori.Un numar ridicat de cazuri a fost raportat si in judetele Brasov - 507, Timis - 489 si Prahova - 388.Cele mai putine cazuri au fost raportate in judetele Gorj - 60, Vrancea - 57, Calarasi - 71, Tulcea - 71 si Braila - 73.Autoritatile au transmis vineri, 13 noiembrie 2020, noi date ingrijoratoare. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 9.489 de cazuri si 174 de decese. La ATI sunt 1.149 de pacienti internati.