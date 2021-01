Ambasadorul SUA, dupa intalnirea cu ministrul Justitiei, Stelian Ion: A luat sfarsit vechea domnie a coruptiei, nepotismului si criminalitatii organizate

Zuckerman si Ion s-au intalnit miercuri, potrivit unei declaratii de presa emise sambata, 16 decembrie, de diplomatul american care isi incheie mandatul la Bucuresti."Romania isi continua drumul pe o cale stralucita si optimista. (...) Sunt increzator ca Ministrul Ion va continua si va construi plecand de la eforturile si realizarile incredibile ale fostului ministru al justitiei Predoiu cu privire la aprofundarea aplicarii principiului statului de drept.si a militat pentru consolidarea statului de drept. In calitate de ministru al justitiei, asa cum il cunosc, va folosi toate resursele de care dispune pentru a continua aceasta lupta.Romania si Statele Unite au o legatura incredibil de puternica si speciala. In timpul intrevederii noastre, am reiterat aceasta legatura si angajamentul nostru de colaborare pentru a ne asigura ca infractiuni precum crima organizata, coruptia endemica, traficul de persoane si infractiunile legate de drepturile de proprietate intelectuala nu vor fi tolerate in Romania.Standardele "toleranta zero" la care au aderat in trecut Ministrul Predoiu si Ministrul Vela continua sa fie aceleasi standarde aplicate si de Ministrul Bode si Ministrul Ion. Ii aplaud pentru acest lucru., care incerca sa fure speranta si viitorul generatiilor de romani . Statul de drept a fost consolidat in Romania si in continuare viitorul sau este unul stralucit", a transmis Zuckerman intr-un comunicat.Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu , l-a primit luni, 11 ianuarie, la sediul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), pe ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Adrian Zuckerman, in vizita de ramas-bun.