Fetita de 9 ani, lectie de educatie civica. Motivul pentru care a sunat la 112

Fetita l-a deschis ca sa vada daca gaseste un act de identitate, iar in dialogul cu operatorul 112, a comunicat numele persoanei care il pierduse, cerand sa i se faca legatura cu Politia. STS a publicat dialogul cu micuta.- 112, ce urgenta aveti?- Buna ziua. As dori sa imi faceti legatura cu Politia deoarece am gasit un portofel al unei doamne. L-am deschis sa vad al cui e si nu l-as lasa aici sa il fure cineva.- Asa, foarte bine. Dar unde te afli?- In statia de autobuz, vizavi de (...).- Cum te cheama?- R.C.E. si am 9 ani.- Acum ne raspunde Politia, te rog sa nu inchizi.- Bine, multumesc mult."Copiii sunt, uneori, mai responsabili decat adultii si dau dovada de maturitate si spirit civil. Ne demonstreaza acest lucru o fetita din Bistrita-Nasaud care a sunat la numarul de urgenta 112 pentru a anunta ca a gasit un portofel uitat pe o banca, intr-o statie de autobuz. S-a gandit ca persoana care l-a pierdut are nevoie de portofel si ca nu poate sa il lase, pur si simplu, pe banca pentru ca l-ar putea lua altcineva. Micuta l-a deschis ca sa vada daca gaseste un act de identitate, iar in dialogul cu operatorul 112, a comunicat numele persoanei care il pierduse, cerand sa i se faca legatura cu Politia.Cei sapte ani de acasa si educatia civica invatata la scoala au determinat-o pe fetita sa actioneze exemplar intr-o situatie neobisnuita, cand ar putea veni in ajutorul semenilor. Copiii sunt sinceri si actioneaza din instinct, iar daca sunt pregatiti si informati, vor proceda intotdeauna corect.Ii multumim micutei ca a actionat asa cum ar trebui sa procedeze orice cetatean responsabil, dar si parintilor pentru educatia oferita fetitei lor", se arata in mesajul postat pe pagina de Facebook STS.