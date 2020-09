Este vorba despre segmentul Iernut-Chetani, care a fost dat in folosinta oficial in cursul zilei de vineri, 18 septembrie.Cei de la Asociatia Pro Infrastructura au realizat mai multe fotografii si o filmare aeriana si spun ca, in conditiile unei mobilizari exemplare a constructorilor, s-ar putea circula doar pe autostrada intre Cluj Napoca si Targu Mures incepand din 2021.