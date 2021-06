10 elevi, nevoiti sa repete prima proba la examenul de Evaluare Nationala, dupa ce au primit subiectele gresite

Cei 10 elevi de clasa a VIII-a, care au sustinut prima proba de la examenul de Evaluare Nationala marti, 22 iunie, au primit spre rezolvare subiectele de la simularea care a avut loc in urma cu doua luni."Astazi au fost distribuite, pentru un numar de zece elevi, in Satu Mare, alte subiecte decat cele care ar fi trebuit sa fie distribuite ", a preciat ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu.Acesta a explicat ca elevii au primit subiectele de la simularea care a avut loc acum doua luni."Cei zece elevi vor sustine din nou, maine (miercuri, 23 iunie - n.r.), examenul pe subiectele de rezerva care au fost extrase si care sunt secrete", a mai explicat ministrul.Totodata, examenul la Limba Romana va fi reluat in trei scoli, dupa ce, din greseala, au fost deschise subiectele de la simulare. Vor fi folosite si in acest caz subiecte de rezerva.Prezenta in prima zi a Evaluarii la clasa a VIII-a a fost de 94,2%. Un singur elev, din Bucuresti , a fost eliminat din examen, pentru ca i-a sunat telefonul.