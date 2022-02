Produse de sezon si must din belsug la Ziua Recoltei de la Petrosani

Produse de sezon ori specialitati precum pastrama de oaie, carnatii de porc sau de vita, sau pui afumati, toate stropite cu mult must, dar si programul artistic au atras sute de localnici la Ziua Recoltei sarbatorita in acest sfarsit de saptamana in Piata agroalimentara din Petrosani.

Produsele care au starnit cel mai mare interes in randul locuitorilor din Petrosani au fost mustul, pastrama si carnatii, care fata de anii trecuti au ajuns sa fie cumparate insa de mai putini localnici.

Si asta nu pentru ca locuitorii din zona ar fi pretentiosi ci din cauza preturilor foarte mari raportat la salariile reduse de guvernanti.

"Cumparam doar de gust, cu 25 la suta mai putin. Au avut grija guvernantii de noi sa ne ajute la cumparaturi. Anul trecut am luat un kilogram de pastrama, am luat si carnaciori, dar acum am cerut doar un sfert de kilogram pentru ca mai trebuie sa fac si alte cumparaturi iar banii sunt mai putini. Este convenabil mustul, cu 4 lei kilogramul. Am luat insa o sticla de 2 kilograme sa beau acasa", spune un barbat.

Pe langa aceste bunatati gospodinele au profitat de eveniment pentru a-si face proviziile de iarna.

Gogonelele, ardeii, vinetele, telina sau castravetii, toate proaspete si naturale, au fost la preturi mai mici fata de restul zilelor.

"Sunt preturi foarte bune, la unele legume mai mici chiar cu 1 leu pe kilogram fata de restul zilelor", spune Elena Dumitra. "Profit de aceasta zi sa fac cateva provizii pentru iarna. Produsele sunt mult mai ieftine si acum este convenabil sa cumperi, mai ales pe criza asta. Gogonele de exemplu in cursul saptamanii erau cu 2,5 lei kilogramu, iar acum sunt 1,5 lei. Conopida a scazut la pret de la 5 lei la 4 lei, si tot asa si la restul produselor. Nu cumpar cantitati mari dar se simte si asa", declara Dumitru Pavel.

Nici producatorii nu au fost uitati de administratia pietei, pentru acest eveniment toate standurile fiind amenajate cu fire de stuf astfel incat sa fie cat mai atractive.

Potrivit administratiei pietei evenimentul a fost organizat in intregime cu sprijinul comerciantilor care isi desfasoara activitatea in incinta pietei.

Pe de alta parte multi dintre taranii care vand zarzavaturi s-au plans de lipsa clientilor, in ciuda numarului mare de vizitatori si a preturilor avantajoase.

"La noi nu se simte ca este sarbatoare pana acum. Vanzarile sunt destul de mici. Desi sunt oameni toti merg la standurile de carne si la must", se plangea o taranca ce vindea zarzavaturi.

