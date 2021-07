Aproape jumatate dintre romani isi aleg destinatia de vacanta in functie de restrictiile COVID. O treime spun ca s-au vaccinat special pentru concediu

"Anul trecut, planurile de vacanta ale angajatilor romani au fost puternic influentate de masurile de protectie anti-COVID . Astfel, 39% dintre acestia au decis sa ramana acasa, inclusiv in perioada concediului de odihna si doar 8% au reusit sa isi organizeze vacante in afara tarii", conform unui sondaj realizat pe platforma de recrutare online BestJobs.Astfel, odata cu relaxarea masurilor anti-COVID, tot mai multi angajati isi fac planuri de calatorie pentru concediul din acest an, iar 42% dintre acestia isi aleg destinatia de vacanta in functie de restrictiile din tara de destinatie.Totodata, 57% declara ca s-au vaccinat impotriva virusului SARS-CoV-2, iar dintre acestia, 30% declara ca au facut acest pas doar pentru a fi eligibili sa ajunga la destinatia de vacanta dorita, ceilalti 70% spunand ca s-ar fi vaccinat oricum.Jumatate (50%) dintre romanii care au participat la sondaj declara ca nu mai au nicio grija referitoare la eventualele riscuri la care se expun in concediu. In schimb, 28% se tem ca oamenii s-au relaxat prea mult si nu mai respecta masurile de igiena si distantare sociala. Alti 19% sunt ingrijorati cu privire la venirea unui nou val de epidemie si, implicit, de impunerea unor noi restrictii care ar putea da peste cap planurile de vacanta.Pana in prezent, 54% dintre angajatii romani si-au facut deja planuri concrete de concediu , in timp ce 15% declara ca nu isi vor lua vacanta in aceasta vara. Dintre cei care au de gand sa se bucure de zilele libere, 42% prefera sa si le petreaca in tara, 18% au de gand sa isi imparta zilele libere intre vizitarea tarii si destinatii externe, iar 12% isi planuiesc concediul de odihna exclusiv in afara tarii. Pe de alta parte, aproximativ 11% vor ramane in orasul in care locuiesc.Potrivit platformei de recrutare, odata cu planurile, angajatii romani isi organizeaza si bugetul alocat vacantei. Astfel, 34% dintre ei spun ca au de gand sa cheltuiasca mai mult decat anul trecut, in timp ce 22% nu vor avea cheltuieli din cauza lipsei planurilor, iar 16% vor sa aloce sume mai mici decat anul trecut.Aproximativ 63% dintre cei cu planuri de vacanta spun ca vor sa profite de perioada verii. Doar 10% dintre respondenti au de gand sa isi rezerve pentru concediu mai mult de 15 zile legate, in timp ce 41% isi vor lua mai putin de 10 zile consecutive.Pe de alta parte, 40% dintre angajati simt ca volumul de munca a crescut fata de inceputul anului, iar 45% spun ca este mult mai mare comparativ cu anul trecut. Cu toate acestea, 60% considera ca se pot descurca, iar volumul crescut de munca nu le va afecta planurile de concediu. Circa 20% se tem insa ca vor fi nevoiti sa isi reduca sau sa isi fragmenteze concediul pentru a face fata volumului de activitate.In acest context, angajatii se asteapta sa fie contactati si in concediu de catre sefi sau colegi, pentru teme care au legatura cu munca, in proportie de 49%.Totodata, 80% dintre respondenti spun ca nu vor participa la niciun festival de muzica sau concert care presupune o adunare mare de oameni. Mai mult de un sfert (26%) declara ca nu s-ar simti in siguranta sa participe nici daca toti participantii ar fi vaccinati. Parerea nu este impartasita de alti 38%, care considera ca este in regula sa se organizeze astfel de evenimente atata vreme cat cei prezenti sunt cu totii vaccinati, iar alti 37% spun ca ar participa fara sa tina cont daca ceilalti sunt sau nu vaccinati.Sondajul a fost efectuat in perioada 23 iunie - 07 iulie pe un esantion de 1.113 utilizatori de internet din Romania.BestJobs este o platforma de recrutare online din Romania. BestJobs are o experienta de peste 20 ani in domeniu si a fost implicata in transformarea si inovarea industriei de recrutare online.