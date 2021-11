Studiu COVID în România: Administrarea de antibiotice nu a salvat vieți. „Unii nu se gândesc, nu ai de ce să dai antibiotic în COVID”

Prof. univ. dr. Cristian Băicuș, medic de Medicină Internă, Spitalul Clinic Colentina, a declarat că antibioticele administrate pacienților COVID-19 nu au dus la salvarea de vieți, pentru că în marea majoritate a cazurilor decesul este cauzat de virus și nu alte suprainfecții, scrie RoHealthReview.ro.

Concluzia a venit în urma derulării unui studiu observațional pe pacienții COVID-19, cu formă medie și severă, cu afectare pulmonară, dar nu intubați, internați în mai multe spitale din România. Datele studiului urmează să fie făcute publice în perioada următoare.

“Studiul realizat pe 562 de pacienți internați în mai multe spitale din București, Iași, Craiova și Constanța a încercat să vadă dacă administrarea de antibiotice la pacienții internați cu COVID-19 forma medie/severă, deci afectare pulmonară, dar nu intubați, salvează viața. La acești pacienți gravi, cu febră, inflamație -proteină C reactivă mare-, se pune deseori întrebarea dacă nu cumva au o suprainfecție bacteriană.

Chiar dacă nu se găsește nicio bacterie în culturi sau imaginea pulmonară este tipică pentru COVID-19, uneori se adaugă antibiotic în ideea că, deși nu s-a evidențiat un microb, în cazul existenței unei suprainfecții bacteriene îi mai dăm o șansă pacientului. În primele valuri, circa 80% dintre pacienți primeau antibiotic, apoi în statele dezvoltate consumul de antibiotice a scăzut mult, la noi nu prea. Studiul, observațional, de cohortă, nu a reușit să arate că administrarea de antibiotic ar salva viața acestor pacienți cu COVID-19 severi. Studiul a fost multicentric, derulat în mai multe spitale din București, Iași, Craiova, Constanța, pe 562 pacienti”, a explicat prof. univ. dr. Cristian Băicuș.

Pandemia a agravat situația consumului de antibiotice

Cu toate acestea, există medici care prescriu antibiotice în tratamentul pentru COVID-19, prof. univ. dr. Cristian Băicuș afirmând că pandemia a agravat astfel situația consumului de antibiotice, la nivel mondial, nu doar în România. Și asta în ciuda faptului că există studii care au arătat că administrarea de antibiotic nu are efecte în tratarea COVID-19.

“În pandemie, lucrurile s-au agravat. Încă dinainte se dădeau multe antibiotice. Este o chestie mondială, nu numai la noi în țară. Numai că acolo există niște reguli și niște interdicții, cel puțin în spital, la nivel de medic de familie au și ei probleme pentru că se dau antibiotice în boli virale. SARS-CoV-2 este un virus și niciun antibiotic nu are efect împotriva lui.

Erau niște idei, niște studii in vitro, cu hidroxiclorochină și azitromicina. După aceea, s-au făcut mai multe studii și au arătat că nu au niciun efect. Se dau antibiotice în ideea că poate există suprainfecții bacteriene. Noi am făcut un studiu cu administrarea de antibiotice la pacienții COVID internați. Antibioticele nu au salvat vieți pentru că în marea majoritate a cazurilor, virusul este de vină, nu alte suprainfecții”, a declarat prof. univ. dr. Cristian Băicuș.

Administrarea de antibiotic poate duce la deces

De asemenea, în ciuda faptului că mulți medici prescriu antibiotice pentru pacienții care se tratează acasă de COVID-19, prof. univ. dr. Cristian Băicuș a spus că administrarea nu are niciun rost, atenționând că antibioticul poate duce și la deces.

“Administrarea de antibiotice pentru cei care se tratează acasă de COVID-19 nu are niciun rost, lăsând la o parte efectele adverse imediate, să nu ne gândim în timp. Poți să faci, și am avut în spital o grămadă, manifestări de diaree cu clostridium difficile, fie alergie, poți să ai ulcerații esofagiene, dureri de stomac. Poți să și mori de la antibiotic. Mai sunt unele antibiotice care duc la niște modificări de conducere la nivelul inimii și ar putea duce la niște decese. Dacă tratezi foarte mulți pacienți, la câteva sute de mii de pacienți, este posibil la câțiva să moară de inimă din cauza antibioticului”, a explicat prof. univ. dr. Cristian Băicuș.

Motivele pentru care se prescriu antibiotice bolnavilor de COVID-19

Prof. univ. dr. Cristian Băicuș a spus că medicii administrează antibiotic pacienților COVID-19 din mai multe motive, unele ținând de “cogniție și filozofie”.

“Unii nu se gândesc, nu ai de ce să dai antibiotic în COVID. Am întâlnit cazuri în care s-a dat un antibiotic, după care s-a dat al doilea, cu spectru larg. Chiar în spitale universitare, de boli infecțioase, cum s-a infectat pacientul cu COVID cum a primit antibiotice cu spectru larg, care în țările Europei de Vest nu se dau. Acolo, ca să prescrii un antibiotic trebuie să ai aprobarea unui microbiolog clinician.

Alt motiv, și cel care a stat la baza studiului nostru, este că pacienții sunt în stare gravă și au o infecție. Știm sigur că au COVID, dar au și febră, le crește și proteina C reactivă, uneori mai crește și procalcitonina în boala asta. Și atunci, vezi că merge prost, pentru SARS-CoV-2 nu prea există tratamente care să facă minuni, chiar dacă îi cauți niște microbi și nu îi găsești în diverse culturi, spui că poate o avea totuși o suprainfecție, să îi mai dai o șansă, de frica de malpraxis”, a spus prof. univ. dr. Cristian Băicuș.

Totodată, medicul de la Spitalul Clinic Colentina a vorbit și despre presiunea psihologică asupra medicului care administrează antibiotic în încercarea de a mai da o șansă pacientului COVID-19.

“Pe de o parte, este presiunea psihologică asupra medicului, iar pe de altă parte, este o chestie personală: ești în fața acelui pacient care este grav și vezi că merge prost, și pui antibioticul în balanță că la un moment dat o să fie și niște microbi rezistenți. Este ca și cu poluarea. Unii nici nu recunosc că există încălzire globală, te gândești că oricum, cine știe când o să fie, poate o să fiu deja mort, este ceva de perspectivă, nu are impact psihologic atât de mare cum are faptul că ai un pacient în față și la care te gândești că poate totuși o fi un microb, pe lângă SARS-CoV-2, și zici ‘hai să-i dau antibiotic să-i mai dau o șansă’. Noi am făcut acest studiu și nu am arătat că antibioticele ar salva vieți în plus la cei cărora li s-a dat față de cei cărora nu li s-a dat”, a mai spus medicul.

Prof. univ. dr. Cristian Băicuș a subliniat însă că pe termen lung efectul consumului de antibiotic din pandemie este că vom avea din ce în ce mai mulți microbi, cu rezistență la antibiotice și deja au început să apară astfel de cazuri.

