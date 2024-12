Intrebarile cu privire la efectele vaccinului AstraZeneca, readuse in discutie/Foto: Heptaphoto

Valeriu Gheorghita a declarat marti, 6 aprilie, cu privire la cazurile de tromboza asociate cu vaccinurile impotriva COVID ca in Romania au fost semnalate sapte astfel de cazuri fara insa a se stabili o legatura cauzala cu unul dintre vaccinurile folosite.

"In Romania nu au fost confirmate cazuri de tromboza asociate cu vaccinul, aceste cazuri fiind, de altfel, extrem de rare", a afirmat marti, 6 aprilie, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita.

In tara noastra s-au inregistrat pana acum 7 cazuri de tromboze la persoane vaccinate impotriva COVID-19, dintre care 3 raportate la vaccinul AstraZeneca si 4 la Pfizer, dar nu s-a stabilit o legatura cu vaccinul. Alte doua cazuri sunt in investigare, a precizat Valeriu Gheorghita.

Declaratiile lui Valeriu Gheorghita vin in aceeasi zi in care un inalt oficial al Agentiei Europene a Medicamentului (EMA) a afirmat astazi in presa din Italia ca "este clar ca exista o legatura intre tromboze si vaccinul AstraZeneca".

"La nivel european a fost impusa o limita de varsta pentru vaccinarea cu serul de la AstraZeneca, parte din tari pana la 65 de ani, altele pana la 55 de ani, chiar si Romania stim ca a avut aceasta limita de varsta. Drept pentru care majoritatea persoanelor vaccinate au fost persoane relativ tinere. Sigur, asa au fost raportate aceste evenimente.

Aceasta asociere intre persoane tinere si aparitia evenimentelor de tromboza este posibil sa fie doar intamplatoare, pentru ca acestea au fost persoanele majoritar vaccinate. Tocmai de aceea au mai fost semnale ca persoanele de sex feminin sunt mai frecvent afectate. Insa datele cumultate la nivel european semnaleaza si acest aspect. Sunt analize extrem de minutioase si de riguroase, tocmai pentru a exclude niste asocieri intamplatoare. Sunt decizii ce impacteaza zeci de milioane de persoane. Nu este usor sa iei o decizie de acest gen, de aceea trebuie sa asteptam conlcuziile expertilor EMA", a mai precizat Valeriu Gheorghita.

