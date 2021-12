Ce are în comun România cu Africa de Sud din punct de vedere epidemiologic. Cercetător: „Varianta Omicron se va răspândi ca un trăsnet”

Varianta Omicron a SARS-CoV-2 are o transmisibilitate asemănătoare cu a rujeolei, al cărei virus nu a fost eradicat până acum, iar acest fapt e doar unul dintre motivele pentru care Valul 5 va fi generat de noua tulpină sud-africană. Ceea ce este și mai îngrijorător pentru țara noastră e că tulpina Omicron a apărut și s-a dezvoltat în populația din Africa de Sud, unde sunt condiții asemănătoare din punct de vedere epidemiologic cu România.

Rata scăzută de vaccinare, capacitate mică de secvențiere și multe persoane trecute prin boală care s-au reinfectat sunt doar câteva dintre punctele pe care România le are în comun cu Africa de Sud. Și acolo, la fel ca în România, populația are o încredere scăzută în serurile anti-COVID.

Biostatisticianul Octavian Jurma a explicat pentru Ziare.com că Omicron arată cât de puțin înțelegem pandemia, pentru că a apărut tocmai când ne întrebam dacă Delta e sau nu tot ce poate da virusul SARS-CoV-2.

Pe măsură ce timpul trece, scade câte puțin și eficiența serurilor anti-COVID, însă mutațiile virusului devin din ce în ce mai complexe.

Noua variantă sud-africană, la fel de contagioasă ca rujeola

Cercetătorul arată cum a crescut transmisibiliatea sau contagiozitatea tulpinilor, începând de la cea inițială, din Wuhan, până la Omicron.

Din graficul de mai jos rezultă că varianta Omicron a ajuns, în Africa de Sud, de la 0% la 95% răspândire în doar o lună:

„Transmisibilitatea tulpinii ancestrale a SARS-CoV-2, cea din Wuhan, era între 1 și 2,5, asemănătoare cu infecțiozitatea gripei. La Delta, transmisibilitatea a ajuns între 6 și 7. Omicron va urca sigur. Evident nu va crește rata de reproducere cu mult, asta spun și specialiștii pe care îi urmăresc. Faptul că Omicron este cu 500% - adică de până la cinci ori – mai transmisibilă decât Delta se referă la infecțiozitatea relativă: cât de infecțioasă e tulpina într-o populație în care Delta s-a epuizat deja. Discutăm deja de o populație naivă din punct de vedere imun, pe care e destul de greu să o găsești acum. De asta, rata de reproducere poate să crească mai puțin. Dar și dacă se dublează (n.r. – în loc să fie de 5 ori mai transmisibilă) tot e grav. Cât de mult poate să urce? Se poate merge în sus. Ca transmisibilitate, Delta e în zona variolei și a poliomielitei. De asta nu mai putem dobândi protecție prin imunizare naturală (n.r. – trecerea prin boală). Pasul următor ar fi ca Omicron să meargă în zona rujeolei. Rujeola e incredibil de infecțioasă, între 12 și 18 persoane de la un singur caz”, a declarat dr. Octavian Jurma.

Omicron, la un nivel la care nu poate fi eradicată, ci doar controlată prin vaccin

Ce înseamnă mai exact o transmisibilitate atât de mare, dincolo de faptul că virusul va circula la nivel comunitar, explică tot cercetătorul. Acesta spune că, prin varianta Omicron, virusul SARS-CoV-2 a ajuns la nivelul în care lanțul de transmitere nu poate fi întrerupt decât la o vaccinare de aproape 100%. Reamintim în acest context că rata de vaccinare a României a ajuns la 40,11% cu cel puțin o doză și la 38,5% din populație imunizată complet.

Iată nivelul la care a ajuns acoperirea vaccinală în statele din sudul Africii:

„O dublare a transmisibilității Omicron, de 8-16 cazuri de la o persoană infectată, ne-ar băga în zona rujeolei, iar asta ar însemna că noua tulpină se duce ca fulgerul. Dacă Delta s-a dus ca un tsunami, Omicron se duce ca trăsnetul. Se va duce ca un scurt-circuit, nu ca un foc. În plus, noi nu am putut să eliminăm rujeola prin vaccin. La variolă am reușit. Dar rujeola e atât de infecțioasă încât dacă nu-s vaccinați 95% din copii, atunci apar focare. Și asta nu numai la noi: și în SUA și peste tot. Rujeola este fenomenal de infecțioasă, iar pericolul cel mai mare e că poate să reseteze sistemul imun. Există un fenomen care se numește amnezie imună, în care sistemul imun începe să „uite” pe măsură ce înaintezi în vârstă. Deci, populația generală este în continuare protejată de vaccinarea copiilor, și de asta reușește să scape de focarele de rujeolă, care sunt foarte foarte atent monitorizate. (…) Iar echilibrul cu variola (apropo de a trăi în echilibru cu virusul) nu arăta bine deloc. Era cu 18% mortalitate în Londra secolului al XVIII-lea. De aste, ideea că am putea ajunge la o coexistență cu virusul SARS-CoV-2 - în care în fiecare val pandemic să dispară 2%-5% din oameni - este inacceptabilă pentru standardul nostru de civilizație”, spune dr. Octavian Jurma.

Vaccinarea obligatorie – de la controversă, la ipoteză de lucru

În fața unei asemenea amenințări, cercetătorul crede că și măsurile epidemiologice vor fi mai drastice.

„Dacă noi intrăm în zona asta de infecțiozitate (cu Omicron - n.r.) măsurile de limitare vor trebui să fie, din păcate, mult mai drastice. Și atunci, aceste vaccinări obligatorii pe care le vedem anunțate s-ar putea să fie un consens global, în sensul că avem o amenințare planetară. Practic, e o amenințare a unei specii împotriva altei specii. Adică liliecii mâncați de oameni ne-au trimis „arma” lor, o armă balistică în cazul ăsta, care s-a răspândit peste tot. Și din punctul lor de vedere, să dispară specia umană e mai bine decât să dispară specia de lilieci. Noi avem ceva personal: mai bine noi decât liliecii. Dar și liliecii gândesc la fel. (…) Problema cu Omicron este că a venit de niciunde. Nici măcar teoretic nu am putut să anticipăm această tulpină. A venit pe fondul discuției despre Delta, în care ne puneam problema dacă este sau nu ultima versiune și dacă virusul SARS-CoV-2 să facă ceva mai rău decât Delta. Delta Plus era cu 10% mai infecțioasă, noi speram că intrăm în ceva care seamănă cu o cursă progresivă a înarmării. Dar păstrând comparația cu înarmarea, noi credeam că virusul e ca rachetele V1, un fel de avioane modificate, iar virusul a venit acum cu V2, niște rachete balistice care nici nu mai pot fi văzute de radar”, a declarat dr. Octavian Jurma.

Pragul de imunizare de grup în fața virusului a crescut de la 60% la 95%

Infecțiozitatea ridicată a virusului crește automat și pragul teoretic de imunizare de grup, pe care specialiștii îl estimau a fi, la începutul pandemiei, la 60-70% din populație. Odată cu apariția tulpinilor Alfa, Beta, Gamma, apoi Delta, pragul acesta a crescut progresiv până la 80%, pentru ca în prezent, în ceea ce privește Omicron, să ajungă la 95%.

„Mă aștept ca Omicron să aibă un profil mai agresiv la tineri, pentru că așa s-a întâmplat și la Delta. Asta vine și din caracteristica Africii de Sud, care are o populație mai tânără decât a Europei sau a României. Deci, e un virus adaptat să infecteze o populație tânără. Este foarte probabil ca Valul 5 să fie cu Omicron. Nu știam dacă nu cumva mutațiile scad „sănătatea” virusului, un virus mai infecțios este poate mai instabil. Dar vedem că se răspândește cu repeziciune și nu avem motive să ne gândim că va fi diferit față de Delta. Probabilitatea ca Valul 5 să fie cu Omicron este foarte mare. Este foarte probabil ca Omicron va reseta peisajul epidemic. Întrebarea este dacă valul 5 va produce cazuri grave și decese, așa cum a produs Valul 4-Delta în țările cu rată scăzută de vaccinare.(…) Vedem că la Delta aveam nevoie de o imunizare generală de 80-85% pentru a întrerupe lanțul transmiterii, la Omicron va fi nevoie de 90-95%”, a declarat cercetătorul.

Ce are în comun populația din România cu cea din Africa de Sud

Nu este pentru prima oară când, în pandemie, state care au avut o populație abia trecută prin boală – și, teoretic, cu anticorpi dezvoltați pe cale naturală – a experimentat un val imens de re-infectări. S-a întâmplat în vara anului 2020 în Manaos, Brazilia, acolo unde tulpina Gamma a apărut după primul val de infectări cu tulpina din Wuhan, apoi scenariul s-a repetat în Africa de Sud, unde populația trecuse atât prin valul generat de tulpina Beta (o mutație apărută local în 2020), cât și prin valul de infectări cu tulpina Delta.

„Să știți că Africa de Sud nu are o problemă cu accesul la vaccin. Și la ei, problema e că oamenii nu vor să se vaccineze. Mai ales acum, pe final de an, a spune că nu toate țările au acces la vaccin e un pic exagerat, este ceva jucat politic. Este destul de mult vaccin disponibil, inclusiv pentru aceste țări. Botswana a cumpărat vaccin Moderna și mulți de acolo vor Moderna. Manaos din Brazilia a fost primul exemplu că imunitatea naturală nu oferă protecție foarte bună pe termen lung față de reinfecție. În Manaos, varianta Gamma a apărut în 2020, după un val mare de infectări într-o propulație în care (prin studii serologice, făcute de experți brazilieni și americani) imunitatea naturală era de peste 80%. În această zonă, Gamma a produs un val devastator. Tot din studii știm că Gamma reușește să ocolească imunitatea vaccinală. Totuși, tulpina Delta a reușit să o disloce pe Gamma pentru că era mai transmisibilă. Ceea ce se întâmplă în Africa de Sud este foarte asemănător cu ceea ce avem în România: o rată mică de vaccinare (până în 35%), ei au trecut prin Beta și prin Delta – ceea ce înseamnă că majoritatea populației a fost imunizată natural, ca la noi. Și ei au avut o scădere a numărului de noi infectări la ieșire din Valul 4-Delta, la fel ca noi, dar a apărut această tulpină Omicron. În treacăt fie spus, Africa de Sud secvențiază mai bine decât România:ei testează (prin secvențiere genomică – n.r.) 1% din cazuri, noi suntem la 0,5%. Nu întâmplător Omicron a fost descoperit de Africa de Sud, chiar dacă a apărut în Botswana”, a mai spus dr. Octavian Jurma.

(Sursa graficelor: Our World In Data)