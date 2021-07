Barbat atacat de urs in judetul Harghita. Victima are rani la nivelul fetei

ISU Harghita informeaza ca barbatul este constient si prezinta rani la nivelul fetei, mainii drepte si a piciorului stang. Victima a fost preluata de echipajul Serviciului de Ambulanta Judetean si primeste ingrijiri medicale.Biroul de presa al ISU a mai precizat ca a fost alertat elicopterul SMURD de la Targu Mures, care va ajunge in localitate in aproximativ 30 minute, urmand sa aterizeze pe terenul de sport din Tulghes.Este a treia persoana atacata de urs in ultimele saptamani, in Harghita.