Doi ursi au intrat in curtea unei pensiuni din Brasov. Autoritatile au incercat sa ii alunge timp de doua ore, dar fara rost VIDEO

Prefectura Brasov a anuntat ca, joi, in jurul orei 13.00, Dispeceratul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Brasov a fost sesizat prin Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta - 112 despre faptul ca in curtea Pensiunii Gentiana, situata pe strada Valea Doftanei din zona Bradet, municipiul Sacele, se afla doi ursi.Jandarmii ajunsi acolo au constatat ca sesizarea se confirma si au cerut interventia Echipei de Interventie Rapida Specializata, formata ca urmare a Hotararii nr. 1/2020 a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, prin care s-a aprobat Procedura privind modul de actiune a institutiilor responsabile cu gestionarea situatiilor de urgenta generate de animalele salbatice periculoase la nivelul judetului Brasov."Intrucat timp de aproximativ doua ore nu s-a reusit indepartarea celor doi ursi, s-a luat decizia tranchilizarii lor, sub coordonarea unui medic veterinar, si ulterior mutarii acestora in zona de padure. Dupa tranchilizare, Echipa de Interventie Rapida Specializata, insotita de echipajul de jandarmi, a mutat ursii pe acelasi fond forestier, la o distanta de aproximativ 10 km in padure, in zona Babarunca, pe drumul forestier Valea Tarlungul Mare - Ciocuri", a precizat sursa citata.Echipa de Interventie Rapida Specializata a ramas acolo pentru monitorizarea ursilor, acestia trezindu-se din tranchilizare si indepartandu-se in padure.