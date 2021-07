Mars la Baile Tusnad: sute de localnici ajunsi la capatul rabdarii din cauza ursilor

Peste 200 de localnici s-au adunat la partia de schi din statiune, acolo unde, in cursul zilei de vineri, mai multi turisti au filmat o ursoaica cu pui aflata in cautare de hrana.Multi dintre protestatari purtau in maini ursuleti de plus sau postere cu numele orasului Baile Tusnad, suprapus peste o imagine cu un urs.De asemenea, au fost afisate mai multe bannere pe care se putea citi: "Orice persoana are dreptul la libertate si siguranta", "Sustinem initativa domnului ministru Tanczos Barna privind initiativa rapida in cazul ursilor periculosi" sau "Ursi in padure, nu la mine in casa".Primarul orasului Baile Tusnad, Butyka Zsolt, vorbeste cu oamenii, ii incurajeaza si apoi isi exprima neputinta in fata presei. Spune ca situatia e disperata, oamenii sunt speriati, turistii nu mai vin in statiune.