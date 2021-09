Garda forestieră vrea împușcarea ursului care a atacat un bărbat din Prahova. ”Derogarea aceasta ține vreo 60 de zile, nu se face așa de azi pe mâine”

Bărbatul a fost atacat de un urs adult, probabil femelă, spun localnicii care au anunțat că în cursul aceleiași zile animalul a făcut ravagii și într-o altă gospodărie une a omorât o oaie. Sătenii au precizat că de mai multe zile au văzut prin grădinile din satul Melicești un pui de urs, nu mai mare de un an, care mai mult ca sigur era însoțit și de ursoaică, știut fiind că femelele nu-și abandonează puii decât după doi ani.Autoritățile locale au precizat că în zona comunelor Telega și Brebu în această vară au coborât până aproape de locuințele oamenilor cel puțin șapte urși, dar până acum niciun om nu a fost atacat.Primarul comunei Telega, Constantin Brezeanu, a precizat că a solicitat în scris reprezentanților Gărzii Forestiere să intervină pentru a reloca ursul agresiv . Acesta a precizat că în momentul atacului, ursul își păzea prada, o oaie pe care o luase de la o stână din apropiere. Bărbatul rănit s-a apropiat fără să știe de locul în care ursul își devora prada, acesta fiind cel mai probabil motivul pentru care animalul a devenit agresiv.Bărbatul a fost grav rănit, a fost atacat din lateral dreapta şi a rămas fără o bună parte din faţă. Potrivit unui comunicat al Biroului de Presă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, ”victima prezintă plaga facială dreapta cu maxilarul rupt, ureche stânga ruptă și plagă la nivelul femurului stâng, cu suspiciune de fractură”.Pentru că se afla într-o zonă izolată, bărbatul atacat a cerut ajutor telefonic de la soția sa, care a mers în întâmpinarea soțului însoțită de mai mulți localnici și de pompierii chemați la fața locului. Victima a fost transportată pe brațe mai bine de 3 kilometri pentru că ambulanța SMURD nu a putut urca până la locul atacului. A fost internat la Spitalul Județean de Urgență din Ploiești unde va rămâne o perioadă îndelungată, fiind nevoie de multiple intervenții chirurgicale pentru reconstrucția feței.Rămâne însă deschisă discuția legată de ursul agresiv. Autoritățile sunt încă confuze cu privire la procedurile care trebuie demarate pentru împușcarea sau relocarea ursului.Inspectorul șef al Gărzii Forestiere Prahova, Viorel Mihălcioiu, a explicat că procedura de obținere a derogării în vederea împușcării este greoaie și de durată.Primăria trebuie să facă o notă de constatare și o solicitare care trebuie trimisă la Garda Forestieră. De aici documentul va pleca la alte instituții ale statului implicate, Garda de Mediu, respectiv Agenția de Mediu, iar abia de aici solicitarea de relocare va fi trimisă la Ministerul Mediului, singura instituție abilitată să hotărască împușcarea ursului agresiv.”Nota de constatare făcută de către gestionar trebuie transmisă Gărzii de Mediu și Agenției pentru Protecția Mediului pentru a se pune de acord și a se emite derogarea de împușcare de către minister, pentru că el e deja periculos pentru siguranța și sănătatea umană și atunci asta este procedura”, a explicat Mihălcioiu.În comuna Telega și în împrejurimi sălășluiesc aproximativ 20 de urși, a precizat Mihălcioiu. Nu este clar la acest moment cum va fi identificat ursul care a atacat marți seară.”Derogarea aceasta va ține vreo 60 de zile, nu se face așa de azi pe mâine. Se vor face monitorizări”, a precizat inspectorul șef al Gărzii Forestiere.Până ce situația ursului agresiv va fi rezolvată, oamenii din două comune, Telega și Brebu, trăiesc cu frică mai ales că este perioada în care cei mai mulți sunt în grădini la cules de fructe. În plus, în curând va începe un nou an școlar, iar mulți dintre copii care locuiesc în zone mai izolate, sunt expuși pericolului pe drumul către școală.Guvernul a adoptat, pe 21 iulie 2021, Ordonanța de Urgență care prevede intervenția în cazul atacurilor urșilor care ajung în intravilanul localităților. Aceasta se va face „gradual”, iar extragerea prin împușcare este menționată în cazul în care „siguranţa şi securitatea cetăţenilor sau a bunurilor sunt puse în pericol”.