Urs omorat de tren in Covasna si aruncat de impact in raul Olt. Autoritatile locale: "Am ajuns gradina zoologica a Europei"

Potrivit Garzii de Mediu Covasna, animalul ar fi murit dupa ce a fost lovit de un tren."In data de 07.06.2021, urmare a unui apel telefonic din partea IPJ Covasna, prin care ni se aduce la cunostinta ca a fost identificat un cadavru de urs in raul Olt, pe raza administrativa a comunei Bixad, reprezentanti ai Garzii de Mediu Covasna, APM Covasna, IPJ Covasna si medicul veterinar s-au deplasat la fata locului, unde au constatat ca exemplarul de urs a fost ucis accidental de tren. Din dispozitia comisarului Garzii de Mediu Covasna, acesta a fost transportat spre incinerare la o unitate autorizata", mentioneaza reprezentantii Garzii de Mediu Covasna, intr-o postare facuta marti, 8 iunie, pe pagina de Facebook Numarul ursilor loviti de trenuri sau de masini a crescut in ultimii ani in judetul Covasna, de cand aceste animale s-au inmultit foarte mult si au inceput sa paraseasca habitatul lor natural pentru a cauta hrana, astfel de incidente petrecandu-se in mai multe localitati, printre care Bodoc, Micfalau si Cernat.Potrivit autoritatilor, Romania are cei mai multi ursi din Europa, aproximativ 8.000, dintre care peste 1.500 traiesc in padurile din judetul Covasna.Directorul Agentiei de Protectie a Mediului (APM) Covasna, Gheorghe Neagu, a declarat recent ca atacurile ursilor asupra zonelor locuite de oameni s-au intensificat concomitent cu cresterea numarului acestor animale salbatice, numai in ultimii cinci ani fiind inregistrate oficial peste 1.000 de pagube in culturile agricole si gospodariile cetatenilor din judetul Covasna."Covasna si alte cateva judete au devenit gradina zoologica a Romaniei si, la randul nostru, am devenit gradina zoologica a Europei. Imi pare rau sa spun acest lucru (...) In 2016 aveam o populatie de ursi estimata la 1.200 de exemplare si am ajuns in 2020 undeva la 1.670 de exemplare", a spus directorul APM Covasna.