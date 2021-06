Reactie scandaloasa a autoritatilor chemate sa dea jos un urs din cires aflat in curtea unei femei. "Echipa cu tranchilizantele dormea" VIDEO

Politistii si jandarmii, chemati si ei la fata locului, au venit, au constatat si au plecat. In plus, echipa care trebuia sa vina sa tranchilizeze ursul nu a raspuns la telefon. Ursul a aparut in curtea femeii dupa miezul noptii si a ramas in cires pana in jurul orelor 2 noaptea."Mai cobora, mai urca in pom. Nu i-a pasat de zgomotele facute de noi. Femeia a venit la noi sa ne ceara ajutor. Va dati seama ca nu i-a fost usor stiind ca are ursul la o distanta de 5 metri distanta de casa", povesteste unul dintre vecinii care a incercat sa o ajute pe femeia speriata.Barbatul spune ca a fost solicitat ajutor la 112, dar echipajul mixt, format din politisti si jandarmi , nu a reusit sa alunge animalul din curte."S-au uitat la urs si dupa 45 de minute si-au dat seama ca doar cu tranchilizante se poate face ceva. Au sunat in dispecerat, doar ca echipa care se ocupa cu asa ceva dormea, nu a raspuns la telefon, iar politistii au plecat pentru ca aveau alta solicitare. Am ramas trei oameni si pur si simplu nu stiam ce sa facem", a povestit barbatul.Femeia a sunat din nou la 112 sa intrebe daca totusi se poate face ceva, avand in vedere ca ursul nu dadea semne ca are de gand sa plece prea curand."I-au spus sa intre in casa si vedem dimineata. Noi am urcat-o pe femeie in masina, am deschis portile din spatele curtii si am asteptat sa plece ursul. Cred ca toata povestea a durat aproape doua ore", povesteste vecinul femeii in curtea careia a intrat ursul.