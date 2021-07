O ursoaica cu pui a fost scoasa din bucataria unui hotel din judetul Harghita

O ursoaica cu pui scoasa din bucataria unui hotel

Potrivit Biroului de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Harghita, interventiile au avut loc dupa ce au fost facute solicitari prin numarul 112. Era semnalata prezenta ursilor in localitatile Baile Tusnad , Borsec si Toplita.Primul apel a fost facut la miezul noptii si anunta prezenta unei ursoaice cu pui pe peronul garii din statiunea Baile Tusnad, animalele fiind indepartate inspre padure.Noaptea s-a incheiat cu un apel facut de catre un barbat care a semnalat prezenta unei ursoaice cu pui in bucataria unui hotel din Baile Tusnad.Un echipaj de ordine publica, format din politist si jandarm a reusit scoaterea acesteia din interiorul cladirii si indepartarea inspre padure, in afara zonelor locuite.