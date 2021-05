A doua doza de vaccin Astra Zeneca nu este recomandata persoanelor care sufera de tromboza. Recomandarea expertilor din UE

Sfaturile pentru p rofesionistii din domeniul sanatatii au fost oferite de EMA in cadrul unei revizuiri in curs a unor cazuri rare de formare de cheaguri de sange, dar severe, posibil legate de vaccinare si, de asemenea, dupa administrarea vaccinului Johnson & Johnson EMA a analizat din martie astfel de cheaguri formate in abdomen si pe creier si a recomandat ca pe etichetele ambelor vaccinuri sa fie inscris un avertisment cu privire la problemele de coagulare, mentionand in acelasi timp ca beneficiile generale depasesc orice riscuri.Atat vaccinul AstraZeneca, cat si J&J utilizeaza versiuni diferite ale unui virus rece pentru a determina un raspuns imun la COVID-19.''In timp ce cazurile cu cheaguri de sange si trombocite scazute dupa vaccinare sunt foarte rare, EMA continua sa recomande oamenilor sa fie constienti de simptome ... astfel incat sa poata primi prompt tratament medical specializat daca este necesar''.Potrivit agentiei europene, oamenii ar trebui sa fie atenti la orice semne de cheaguri de sange sau trombocite scazute in termen de trei saptamani de la primirea primei doze a vaccinului produs de AstraZeneca, Vaxzevria, si cele mai recente recomandari sa fie mentionate pe produs.AstraZeneca si Universitatea Oxford nu au reactionat deocamdata la aceste recomandari.