Autoritatile romane au anulat masura de carantinare a lotului de vaccin AstraZeneca ABV2856, oprit de la administrare in urma cu o saptamana

"In urma sedintei de astazi, la care au participat reprezentantii Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), ai Ministerului Sanatatii (MS), Institutului National de Sanatate Publica (INSP) si Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR), s-a luat decizia anularii masurii de maxima precautie care a presupus carantinarea lotului de vaccin ABV2856, produs de compania farmaceutica Oxford/AstraZeneca", a transmis CNCAV.Conform sursei citate, vaccinarea ramane solutia sigura si eficienta pentru invingerea pandemiei COVID-19, iar vaccinurile utilizate in Romania sunt autorizate de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), cel mai riguros for decizional, care reuneste experti la nivel european."Incurajam monitorizarea si raportarea tuturor reactiilor adverse, atat de catre beneficiarii vaccinarii, cat si de profesionistii din Sanatate.CNCAV asigura populatia de transparenta completa si responsabilitate deplina in comunicarea cu celeritate a tuturor informatiilor de interes, astfel incat procesul de vaccinare sa se realizeze intr-un mediu favorabil si sigur pentru toate persoanele care doresc sa se imunizeze impotriva COVID-19", a mentionat CNCAV.In 11 martie, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat ca peste 77.000 de doze de vaccin din lotul AstraZeneca oprit de la utilizare in Italia au fost folosite deja in Romania, fiind ramase peste 4.200 de doze."Ca masura de extrema precautie s-a hotarat carantinarea temporara a dozelor ramase pana la finalizarea evaluarii Agentiei Europene a Medicamentului", a aratat CNCAV. Premierul Florin Citu a afirmat ca decizia a fost luata din precautie.