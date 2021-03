Baciu, despre lotul suspendat AstraZeneca: "Cei care s-au vaccinat cu acest ser nu trebuie sa faca nimic special"

"Raspunsul pentru toti cei care s-au vaccinat cu AstraZeneca, cu acel lot sau cu celelalte sase loturi care exista in Romania, este ca nu trebuie sa faca absolut nimic special pentru acest eveniment", a declarat Andrei Baciu la B1TV Referitor la cele 9.000 de persoane care au ales sa nu se mai vaccineze pentru ca erau programate sa primeasca serul AstraZeneca , Baciu a spus ca au fost si pana la acest eveniment situatii in care oamenii s-au razgandit si au ales alt vaccin."Azi s-au vaccinat peste 5.800 de persoane cu doze de la AstraZeneca. S-au retras 9.000 de persoane, dar alte 5.700 de persoane le-au luat deja locul dupa masa. Acum probabil sunt mult mai multe. Nu e prima data cand se mai retrag persoane . (...) Romania a luat aceasta decizie ca urmare a unui alt eveniment, in Italia, la un alt lot, care nu are probleme in alte parti. Nici macar in Italia nu e dovedita o relatie de cauzalitate. E si acolo o masura de precautie maximala", a declarat Andrei Baciu.