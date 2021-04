Dr. Fauci: "Este posibil ca Statele Unite sa nu aiba nevoie de vaccinul AstraZeneca"

Vaccinul, considerat initial un punct de reper in lupta impotriva pandemiei de Covid-19, este pus sub semnul intrebarii de la finalul anului trecut, desi a fost aprobat spre utilizare de urgenta in zeci de tari, nu si in SUA.Fauci, director al National Institute of Allergy and Infectious Diseases si consilier sef la Casa Alba, a spus ca SUA au incheiat suficiente contracte cu alti producatori de vaccinuri pentru a-si imuniza intreaga populatie si, posibil, chiar pentru a fi administrate doze suplimentare in toamna.Intrebat daca vaccinul AstraZeneca va fi folosit in SUA, el a spus: "Asta e inca in aer. Senzatia mea este ca, avand in vedere relatiile contractuale pe care le avem cu mai multe companii, avem suficient vaccin pentru a asigura necesarul nostru fara a invoca AstraZeneca".La finalul anului trecut, compania farmaceutica si Universitatea Oxford au publicat rezultatele dintr-un studiu cu doua valori de eficacitate diferite, dupa o eroare de dozaj. In luna martie a acestui an, mai multe tari din lume au suspendat temporar administrarea acestui ser, dupa ce au fost raportate cazuri de evenimente tromboembolice.Tot in luna martie, o agentie americana a spus ca datele emise de companie au oferit o imagine incompleta a eficacitatii vaccinului. Cateva zile mai tarziu, AstraZeneca a publicat rezultatele care arata o diminuare usoara a acesteia.Fauci a mai declarat: "Daca va uitati la numarul de doze pe care le vom primi, cantitatea pe care o putem lua de la J&J, Novavax si Moderna, daca contractam mai multe, este posibil sa putem gestiona orice administrare suplimentara de doze, dar nu pot spune asta cu siguranta".La jumatatea lunii martie, Medicul Anthony Fauci spunea ca vaccinul AstraZeneca impotriva coronavirusului este probabil foarte bun, insa o comisie independenta de revizuire a fost ingrijorata de date care ar putea induce in eroare , prezentate intr-un comunicat de presa de saptamana aceasta al companiei farmaceutice, transmite Reuters."Probabil este un vaccin foarte bun", a declarat marti dr. Fauci, care este si directorul Institutului National pentru Alergii si Boli Infectioase din SUA.