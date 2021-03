Ancheta in cazul unui barbat din Gorj care a murit la scurt timp dupa ce a fost vaccinat cu o doza AstraZeneca din lotul cu probleme

Valeriu Gheorghita spune ca nu este lagatura intre vaccin si deces

Directia de Sanatate Publica Gorj s-a sesizat si va deschide o ancheta pentru a cerceta daca doza de vaccin AstraZeneca din lotul cu probleme a contribuit la decesul unui barbat in data de 1 martie, fratele unui cunoscut medic din Targu Jiu.Ioan Barbu, fratele medicului Letitia Barbu, a decedat in data de 1 martie, in jurul orei 8.00, in timp ce se afla la serviciu, la scurt timp dupa ce se vaccinase cu o doza de vaccin de la AstraZeneca, din lotul cu probleme, potrivit gorjonline.ro.Ioan Barbu, in varsta de 47 de ani, s-a prezentat la centrul de vaccinare din Bumbesti-Jiu, pe 28 februarie, unde i s-a administrat prima doza de ser Oxford/AstraZeneca.Reprezentantii CNCAV au precizat atunci ca in urma triajului medical, efectuat potrivit protocoalelor medicale, nu au fost indicate probleme cronice de sanatate."A doua zi, pe 1 martie a.c., in jurul orei 8.00, in timp ce se afla la serviciu, persoana a suferit un stop cardio-respirator, situatie care a impus solicitarea unui echipaj de prim-ajutor de la Ambulanta. Persoanei i s-au aplicat manevrele de resuscitare atat in ambulanta, cat si in unitatea de primiri urgente a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Targu Jiu, iar in seara aceleasi zile, in jurul orei 21.00, s-a declarat decesul pacientului", au transmis reprezentantii CNCAV.Conform acestora, investigatiile medicale efectuate in cadrul Sectiei Anestezie - Terapie Intensiva din SJU Targu Jiu au evidentiat modificari caracteristice unui infarct miocardic acut extins.Potrivit presei locale, DSP Gorj va ancheta acest caz.Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat joi seara ca peste 77.000 de doze de vaccin din lotul AstraZeneca oprit de la utilizare in Italia au fost folosite deja in Romania, fiind ramase peste 4.200 de doze."Ca masura de extrema precautie s-a hotarat carantinarea temporara a dozelor ramase pana la finalizarea evaluarii Agentiei Europene a Medicamentului", arata CNCAV.Premierul Florin Citu a afirmat ca decizia a fost luata din precautie.Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, a declarat pentru Aleph News , ca nu exista motive de ingrijorare privind lotul problema de la AstraZeneca. Totodata, el spune ca in acest moment nu exista nici o dovada care sa ateste o legatura intre vaccin si aceste evenimente trombotice."Nu exista nici o legatura intre moartea barbatului si administrarea vaccinului anti-Covid. Era vorba de o persoana care avea antecedente de infarct miocardic. Tot ceeea ce s-a intamplat a fost un alt episod de infarct miocardic. Mortalitatea unei boli cardiovasculare e pe primul loc in Romania", a spus Valeriu Gheorghita, in direct la Aleph News.Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a transmis ca studiaza in prezent semnalarile primite din mai multe state ale UE privind cazurile de tromboza diagnosticate dupa injectii cu vaccinul anti-COVID-19 produs de AstraZeneca si ar putea emite "astazi sau maine" o recomandare privind utilizarea acestui vaccin.Autoritatile olandeze au anuntat in aceeasi zi un caz de tromboza in urma unei injectii cu vaccinul anti-COVID-19 produs de AstraZeneca, dar nu este vorba despre un caz grav care sa necesite spitalizare.