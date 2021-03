VIDEO Premierul britanic Boris Johnson a primit o prima doza de vaccin AstraZeneca: ''Nu am simtit practic nimic''

''Nu am simtit practic nimic'', a declarat liderul conservator in varsta de 56 de ani, care a fost vaccinat la Spitalul St Thomas din Londra, unde a stat trei zile la terapie intensiva in aprilie 2020, cand a fost bolnav de COVID-19. El le-a cerut compatriotilor sa se vaccinzeze pentru ca este ''cel mai bun lucru pentru voi, familia voastra si toti ceilalti''.Dupa ce Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a concluzionat joi ca vaccinul grupului suedezo-britanic este ''sigur si eficient'' , mai multe tari europene au reluat vaccinarea, dupa ce o suspendasera din cauza temerilor de efecte secundare, in special formarea de cheaguri de sange.Angajat de la inceputul lunii decembrie intr-o campanie masiva de vaccinare, Regatul Unit a administrat peste 26 de milioane de prime doze de vaccin impotriva COVID-19. Numai joi, au fost injectate 660.276 de doze.