Care ar putea fi cauza cheagurilor sanguine dupa vaccinarea cu AstraZeneca? Raspunsul expertilor norvegieni

Raspuns imunitar puternic

''Consideram ca este important sa prezentam acest lucru si faptul ca am gasit un model explicativ rezonabil'', a declarat in fata presei medicul sef al Spitalului Universitar din Oslo, Pal Andre Holme.Trei lucratori sanitari norvegieni au fost internati recent pentru tromboze severe , prezentand sangerari si scaderea numarului de trombocite, unul dintre ei decedand mai tarziu. Ei au dezvoltat complicatii intre ziua a treia si a zecea dupa vaccinare.Potrivit lui Pal Andre Holme, analizele arata ca acesti pacienti au avut un raspuns imunitar puternic dupa vaccinare, ceea ce ar fi condus la formarea unor anticorpi ce pot activa trombocitele, celule implicate in coagularea sangelului si care pot preveni sangerarile.Medicul norvegian a refuzat sa precizeze cati pacienti au fost evaluati inainte de a avansa aceasta ipoteza.Norvegia a administrat peste 121.000 de doze de vaccin AstraZeneca pana cand a decis cu o saptamana un urma suspendarea folosirii acestui ser, in urma unor cazuri de tromboza suspecte, la fel cum au procedat si alte tari europene.Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) va publica joi o evaluare proprie in urma analizei unor astfel de cazuri semnalate in Europa.