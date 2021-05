Cea mai mare transa de vaccin AstraZeneca soseste marti in tara

"Romania va primi cea mai insemnata transa de vaccin de la compania AstraZeneca, care consta in 643.200 doze de vaccin. Acestea vor ajunge maine la Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino". Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin vor fi aduse in Bucuresti pe cale terestra. Dozele vor fi depozitate la Centrul National de Stocare, iar in perioada urmatoare vor fi distribuite in centrele regionale existente la nivel national.Centrul National de Stocare a vaccinurilor impotriva COVID-19 din cadrul Institutului "Cantacuzino" este complet autorizat si avizat de catre Autoritatea Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR), autoritatea nationala care are competenta in domeniul medicamentului de uz uman", anunta luni Comitetul National de Coordonare a Vaccinarii.Pana in prezent, tara noastra a receptionat 1.558.000 doze de vaccin produse de compania farmaceutica AstraZeneca , iar incepand cu data de 15 februarie, 591.881 au fost deja utilizate pentru imunizarea populatiei.In centrele de vaccinare se vor utiliza atat doze receptionate de Romania in transa curenta, cat si in transele anterioare, pe baza solicitarilor transmise la Centrul National si centrele regionale de depozitare, prin directiile de sanatate publica judetene si cea a municipiului Bucuresti.In Romania, alocarea dozelor de vaccin se realizeaza conform calendarului de livrare pus la dispozitie de firma producatoare, sens in care, saptamanal, tara noastra primeste transele de vaccin necesare imunizarii populatiei.