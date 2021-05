Oamenii de stiinta sustin ca au rezolvat puzzle-ul cheagurilor de sange asociate cu vaccinul anti-Covid

Rolf Marschalek, profesor la universitatea Goethe din Frankfurt, care conduce cercetari despre aceasta afectiune rara din martie, a declarat ca cercetarea sa a aratat ca problema sta la vectorii de adenovirus pe care ambele vaccinuri ii utilizeaza pentru a livra proteina spike a Sars-Cov-2 in organism.Mecanismul de livrare inseamna ca vaccinurile trimit proteina spike in nucleul celulei, mai degraba decat lichidul de citosol gasit in interiorul celulei in care virusul produce in mod normal proteine, au declarat Marschalek si alti oameni de stiinta.Odata ajuns in nucleul celulei, anumite parti ale proteinei spike se imbina sau se despart, creand versiuni mutante, care nu sunt capabile sa se lege de membrana celulara unde are loc imunizarea importanta. Proteinele mutante plutitoare sunt secretate de celule in corp, declansand cheaguri de sange la aproximativ una din 100.000 de persoane, conform teoriei lui Marschalek.In schimb, vaccinurile pe baza de ARNm, cum ar fi cele dezvoltate de BioNTech / Pfizer si Moderna, livreaza materialul genetic catre fluidul celular si nu patrunde niciodata in nucleu.Reactia rara de coagulare a sangelui care a intrerupt lansarea vaccinurilor AstraZeneca si J&J a fost inregistrata la 309 din cei 33 de milioane de persoane care au primit vaccinul AstraZeneca in Marea Britanie, provocand 56 de decese. In Europa, cel putin 142 de persoane au experimentat cheaguri de sange din cei 16 milioane de beneficiari ai vaccinului.Ca raspuns, utilizarea vaccinului AstraZeneca a fost restrictionata sau suspendata in mai multe de tari. J&J a inceput lansarea vaccinului in Europa cu un avertisment pe eticheta in aprilie, dupa o scurta intarziere din cauza ingrijorarilor.Dar Marschalek crede ca exista o "cale de iesire" directa daca dezvoltatorii de vaccinuri pot modifica secventa proteinei spike pentru a preveni divizarea acesteia.J&J a luat deja legatura cu laboratorul Marschalek pentru a cere indrumari si a cautat modalitati de a-si adapta vaccinul pentru a preveni imbinarea, a spus el.Proteina spike din serul J&J a fost deja mai putin predispusa la "imbinare" decat proteina spike din vaccinul AstraZeneca, facand reactia mai putin frecventa, potrivit Marschalek. In SUA, opt dintre cei 7,4 milioane de beneficiari ai vaccinului J&J au raportat reactia rara."[J&J] incearca sa-si optimizeze vaccinul acum", a spus el. "Cu datele pe care le avem in mainile noastre, putem spune companiilor cum sa mute aceste secvente, codificand proteina spike intr-un mod care previne reactiile de imbinare neintentionate".Marschalek a declarat ca laboratorul sau nu a discutat inca concluziile sale cu AstraZeneca. "[AstraZeneca] nu ne-a contactat niciodata, asa ca nu le-am vorbit niciodata, dar daca o fac, le pot spune ce sa faca pentru a face un vaccin mai bun", a spus el.J&J a spus: "Sustinem cercetarea si analiza continua a acestui eveniment rar, pe masura ce lucram cu experti medicali si cu autoritatile globale din domeniul sanatatii. Asteptam cu nerabdare sa examinam si sa partajam datele pe masura ce acestea vor fi disponibile. "Unii oameni de stiinta au avertizat ca teoria lui Marschalek este una dintre multe si ca sunt necesare dovezi suplimentare pentru a justifica afirmatiile sale."Lipsesc dovezi care sa arate lantul cauzal dintre proteina spike si evenimentele de tromboza ", a spus Johannes Oldenburg, profesor de medicina transfuzionala la universitatea din Bonn. "Aceasta este inca o ipoteza care trebuie dovedita prin date experimentale."Marschalek a declarat ca a prezentat concluziile laboratorului sau Institutului Paul-Ehrlich al guvernului german si organismului consultativ al tarii privind vaccinarea si imunizarea."Au fost surprinsi de descoperirile noastre, pentru ca nimeni nu se gandea la problema imbinarii", a spus el.