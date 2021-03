Citu confirma centrul de vaccinare din Parlament: "Propunerile au venit din Ministerul Sanatatii si au fost avizate"

"Deciziile cu centrele de vaccinare stiti foarte bine ca propunerile au venit si au fost hotarari de Guvern. Propunerile au venit din Ministerul Sanatatii si au fost avizate. De ce este acolo? Cred ca a fost o decizie luata de specialisti.Pana la urma nu sunt decizii pe care le iau eu, dar asa cum stiti, in toate centrele de vaccinare am cerut din primul moment sa fie deschise si publicului, dupa ce sunt folosite si in centrele militare si acestea vor fi deschise si publicului. Deci nu exista un centru special de vaccinare", a afirmat Florin Citu, intrebat marti la Craiova de ce este necesar un centru de vaccinare special la Parlament.Unul dintre centrele de vaccinare impotriva COVID-19, inchise pentru populatia obisnuita, functioneaza la Parlament. Luni, angajatii Senatului au inceput sa se vaccineze in acest centru special de imunizare, deschis la cabinetul medical al Parlamentului, nota Europa FM