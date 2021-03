Cum au comunicat autoritatile pe criza provocata de vaccinul AstraZeneca: "Au transmis mesaje nesigure si confuze"

Decizia indrazneata a autoritatilor romane

Loturile cu probleme

Sorin Ionita: "Estul procedeaza corect"

Sorin Ionita: "Nu arunci la cos ce au spus expertii"

"Prin faptul ca au comunicat gresit au ridicat nu doar suspiciuni asupra vaccinului in sine, multe persoane retragandu-se de la vaccinarea cu AstraZeneca, ci au afectat si imaginea companiei. Dar cel mai grav a fost ca au indus panica in randul oamenilor care s-au vaccinat cu AstraZeneca. Ca si autoritate trebuie sa te pui si in situatia omului de acasa, care e speriat ca a facut o prima doza si nu are niciun fel de explicatii legat de ce i se poate intampla. Nimeni nu a venit cu un mesaj documentat stiintific, in care sa se spuna de ce a fost nevoie de retragerea loturilor, ce este farmacovigilenta, nimeni nu a venit sa linisteasca oamenii care traiesc cu teama pana ajung la rapel. Au fost pacienti, din zona rurala, in pragul atacului de panica. Autoritatile ar trebui sa inteleaga ca daca se comporta militareste nu au nimic de castigat, trebuie sa aduca in echipa psihologi, care sa creioneze mesaje empatice pentru asemenea situatii, pe intelesul omului", a declarat pentru Ziare.com Vasile Barbu, presedintele Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor.Marti, medicul militar Valeriu Gheorghita a declarat ca Romania pastreaza decizia de a vaccina cu serul produs de AstraZeneca, autorizat de Agentia Europeana a Medicamentului , motivand ca beneficiile, la acest moment, depasesc riscurile."Analiza pe 17 milioane de persoane vaccinate cu AstraZeneca a aratat un numar de 37 de evenimente tromboembolice raportate, 15 evenimente de tromboza venoasa profunda si 22 de evenimente de embolie pulmonara. Pot sa va spun ca, la nivel de frecventa, vorbim de un caz la un milion de persoane vaccinate", a precizat ieri Valeriu Gheorghita.Cu o zi inainte, autoritatile romane au convocat o sedinta extraordinara , la care au luat parte, pe langa reprezentantii Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) si oficiali din Ministerului Sanatatii, Institutului National de Sanatate Publica si Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR). Decizia a fost, la fel, de continuare a vaccinarii cu serul produs de AstraZeneca."E o decizie indrazneata si inteleapta. Greseala autoritatilor, in schimb, e ca nimeni nu a venit sa le explice si pacientilor, si oamenilor de acasa, de ce s-a luat decizia asta. Si ce trebuie sa faca daca au fost imunizati cu ser din loturile cu probleme sau ce masuri sa ia daca au o reactie adversa. Nimeni nu i-a linistit pe acesti oameni in vreun fel. Au fost persoane care au facut atac de panica, terorizati de ceea ce au transmis autoritatile, mesaje confuze de la o zi la alta. Era nevoie ca cineva sa formuleze niste texte adecvate omului de acasa, nu sa ii mintim. Prin modul in care au comunicat nu au facut altceva decat sa lase publicul victima a neintelegerii", a completat Vasile Barbu, punctand ca faptul ca pacientul nu stie de ce ser beneficiaza o data ce intra in platforma de vaccinare nu este un lucru tocmai corect.Primele probleme legate de un lot de vaccin cu efecte secundare adverse severe au aparut pe 11 martie, cand noua state europene au luat decizia de a suspenda vaccinarea cu AstraZeneca. Primul stat a fost Austria, dupa decesul unei persoane vaccinate cu ser din Lotul ABV5300, livrat in 17 tari europene, lot ce cuprindea 1 milion de doze de vaccin.Din lotul ABV2856, oprit de la utilizate in Italia, in Romania au fost administrate 77.049 de doze, restul de 4.200 fiind carantinate temporar, ca masura de precautie, conform autoritatilor romane, pana la finalizarea evaluarii Agentiei Europene a Medicamentului. Cu ser din acest lot s-au vaccinat mai multe persoane, intre care si primarul Clujului, Emil Boc Ulterior, regiunea Piemont din Italia a suspendat inca un loc din vaccinurile AstraZeneca - ABV 5811, dupa ce facuse acest lucru cu un alt lot. Decizia din Piemont de zilele trecute a venit dupa decesul unui profesor in varsta de 57 de ani care primise vaccinul anglo-suedez.Autoritatile sanitare din regiune au insistat: suspendarea este un act de prudenta extrema in timp ce se verifica daca exista o legatura intre deces si vaccinare. O alta moarte suspecta, la Biella, a unui profesor de muzica in varsta de 57 de ani, care a primit vaccinul AstraZeneca cu o zi inainte.Si un cititor ziare.com ne-a semnalat ca a fost imunizat cu ser din acest lot."O decizie politica greu de inteles a occidentalilor. Bine, in tari ca Franta care oricum vaccinau cu chiu cu vai, s-ar putea sa nici nu se cunoasca. Dar acolo unde se incetineste ritmul general al vaccinarii din cauza suspendarii AstraZeneca, apare dilema insolubila pe care politicienii sunt prea lasi, iar presa prea superficiala ca s-o explice", a explicat Sorin Ionita, seful Expert Forum."Precautia de a opri vaccinarea pentru a elimina orice dubiu in privinta celor cateva cazuri de morti posibil sau nu asociate cu vaccinul creaza CERTITUDINEA statistica a catorva zeci de mii de infectari si sute de morti in plus prin nevaccinare. Nu doar actiunea, dar si non-actiunea costa vieti. Care-s mai multe, daca te misti sau daca nu te misti? Este un trade-off uzual in public policy iar de data asta statele occidentale au nimerit-o prost: au cedat emotiei de tabloid si omoara oameni. Estul procedeaza corect", a completat Ionita."Avem o autoritate tehnica a UE care a aprobat vaccinul AstraZeneca dupa indelungi teste si evaluari - prea lungi chiar, dupa cum au zis unii. Ei bine, aia e, nu arunci la cos ce au spus expertii pentru ca se sperie un politician care are alegeri maine", a conchis Sorin Ionita.