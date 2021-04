Contractul pentru vaccinuri impotriva COVID-19 cu grupul farmaceutic AstraZeneca ar putea sa nu fie prelungit din cauza intarzierilor in livrari

"Suntem pragmatici. Prioritatea mea ca responsabil de vaccinuri este ca aceia cu care facem contracte sa livreze exact la momentul prevazut", a declarat el intr-un interviu pentru canalul BFMTV."Am comandat 120 de milioane de doze pentru primul trimestru si 180 de milioane pentru al doilea trimestru. Din nefericire in primul trimestru ei (AstraZeneca - n. r.) nu au livrat decat decat 30 de milioane, ceea ce a creat probleme pe care toata lumea le-a vazut" si "nu livreaza decat 70 de milioane in al doilea trimestru", a explicat el, lasand sa se inteleaga ca respectivul contract, "care se incheie pe 30 iunie", ar putea sa nu fie prelungit."Nimic nu este definitiv, vom continua sa discutam", a nuantat totusi Thierry Breton. "Nu dintr-un motiv epidemiologic sau medical. Cand privim datele, beneficiile vaccinului AstraZeneca sunt mai importante", a adaugat el.Ministrul francez al industriei, Agnes Pannier-Runacher, a declarat vineri ca probabil UE nu va prelungi contractul cu grupul suedezo-britanic in 2022, dupa ce Danemarca a devenit miercuri prima tara europeana care a anuntat renuntarea la acest vaccin.Danemarca si-a justificat alegerea prin efectele secundare "rare" dar "grave" ale acestui vaccin, in pofida autorizarii lui de Agentia europeana pentru medicamente si de catre OMS.Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , a mai declarat in aceasta saptamana ca Pfizer-BioNTech "s-a dovedit a fi un partener fiabil, care si-a onorat angajamentele si s-a aratat reactiv la nevoile noastre", spre deosebire de AstraZeneca, care a avut mari probleme de livrare.Vaccinarea este un mijloc "important pentru a redeschide continentul european progresiv si pentru a putea merge in vacanta" in interiorul frontierelor Uniunii Europene, a spus Thierry Breton duminica.Pentru acest lucru, comisarul european mizeaza pe accelerarea vaccinarii in al doilea trimestru si pe introducerea unui certificat sanitar european in luna iunie.