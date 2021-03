Danemarca, Suedia si Norvegia mentin suspendarea vaccinarilor cu AstraZeneca. Statele vor lua o decizie saptamana viitoare

12 state au reluat vaccinarile

Decesele dupa vaccinarea cu AstraZeneca

Al treilea val al pandemiei

''Avem nevoie de mai mult timp ca sa luam o decizie'', le-a declarat vineri reporterilor Soren Brostrom, directorul Autoritatii pentru Sanatate Publica din Danemarca.Mai multe tari europene au suspendat saptamana trecuta utilizarea serului AstraZeneca ca urmare a semnalarii unor cazuri rare de cheaguri sangvine la persoane vaccinate.Vineri, circa 12 state au reluat vaccinarile ca urmare a recomandarii facute de EMA.''Acest lucru nu schimba faptul ca, in virtutea unui principiu al precautiei, continuam suspendarea pentru ca avem nevoie sa intelegem lucrurile mai bine astfel incat sa putem spune cu certitudine ca recomandam acest vaccin'', a mai afirmat Brostrom.Autoritatile sanitare din cele trei tari scandinave au precizat ca o decizie asupra utilizarii vaccinului AstraZeneca va fi luata saptamana viitoare.Pana in prezent, Norvegia a semnalat cinci cazuri ale unor persoane vaccinate care ulterior au fost spitalizate prezentand o combinatie de cheaguri sangvine, sangerari si scaderea numarului de trombocite. Una dintre aceste persoane a decedat.O a sasea persoana, care a fost de asemenea inoculata cu serul AstraZeneca, a decedat din cauza unei hemoragii cerebrale asociate cu un numar scazut de trombocite.''Aceste cazuri sunt rare, dar foarte grave. Nu putem exclude ipoteza ca ar putea exista o legatura intre aceste cazuri si vaccinul AstraZeneca'', a precizat Agentia pentru Medicamente din Norvegia.Suedia investigheaza totodata cazuri izolate de cheaguri sangvine si probleme de coagulare aparute la persoane vaccinate, inclusiv doua decese, desi autoritatile au afirmat ca orice posibila legatura cu inocularile ramane incerta.''Stim deja ca exista persoane care au inceput sa fie ezitante in legatura cu vaccinul'', a declarat pentru postul public de televiziune SVT Anders Tegnell, epidemiolog-sef, arhitectul strategiei de combatere a pandemiei in Suedia fara instituirea unui lockdown.''Acest lucru inseamna ca este extrem de important sa fim capabili sa comunicam clar cum si de ce continuam sa folosim (vaccinul AstraZeneca)'', a mai precizat acesta.Atat Suedia, cat si Norvegia se confrunta cu o crestere rapida a cazurilor de COVID-19 in ultimele saptamani. In Danemarca, numarul cazurilor a scazut, iar activitatile se redeschid in mod gradual.Duminica, AstraZeneca a precizat ca o analiza a datelor de siguranta provenite de la 17 milioane de persoane vaccinate in Regatul Unit si Uniunea Europeana cu vaccinul sau a aratat ca nu exista dovezi privind un risc crescut de formare a cheagurilor sangvine.