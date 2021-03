Deputatul Emanuel Ungureanu, despre vaccinul AstraZeneca din lotul cu probleme: "Sa nu ne panicam. Eu m-am vaccinat cu o doza din acest lot si sunt bine"

Ancheta in cazul unui barbat din Gorj decedat dupa administrarea vaccinului din lotul cu probleme

"Sa nu ne panicam!Dupa isteria declansata de anuntul care face referire la un asa zis lot periculos de vaccinuri AstraZeneca compromise, cu numarul ABV2856, tin sa va anunt ca m-am vaccinat si eu cu o doza din acelasi lot si sunt foarte bine", a scris Emanuel Ungureanu pe Facebook Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea a anuntat joi seara, 11 martie, ca a decis suspendarea vaccinarii cu dozele din lotul ABV 2856 , pentru care Italia a decis suspendarea temporara a vaccinarii.Romania a primit 81.600 de doze de vaccin din lotul AstraZeneca ABV 2856 oprit de la utilizare in Italia si au fost folosite 77.049 de doze. Restul de peste 4.200 de doze au fost carantinate temporar, ca masura de extrema precautie, pana la finalizarea evaluarii Agentiei Europene a Medicamentului, a anuntat joi seara Comitetul de coordonare a vaccinarii.In total, in Romania au ajuns 81.600 de doze din lotul ABV 2856, din care 77.049 au fost administrate, iar 4.257 au fost carantinate.Conform CNCAV, in ceea ce priveste lotul ABV 2856 pentru care Italia a decis suspendarea temporara a vaccinarii cu vaccinul din lotul mentionat, Romania a receptionat prima transa de vaccin AZ de 81.600 doze in 7 februarie. Incepand cu data de 15 februarie, au fost utilizate 77.049 de doze, fiind distribuite in urmatoarele judete:Arad, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Caras Severin, Cluj, Dolj, Galati,Gorj, Hunedoara, Iasi, Maramures, Mehedinti, Neamt, Olt, Salaj, Satu Mare, Suceava, Timis, Valcea si Vaslui.Celelate 4.257 de doze se regasesc in centrele de vaccinare din judetele Bacau, Bihor, Botosani, Dolj, Gorj, Iasi, Neamt, Suceava,Timis, Valcea, Vaslui si 60 de doze la Centrul Regional de Depozitare Craiova.Este ancheta la Gorj dupa ce un barbat, caruia i s-a administrat o doza de v accin Astra Zeneca din lotul cu probleme , a decedat. DSP face verificari, in timp ce Valeriu Gheorghita , coordonatorul Campanie de Vaccinare spune ca vaccinul nu are legatura cu decesul acestuiaDirectia de Sanatate Publica Gorj s-a sesizat si va deschide o ancheta pentru a cerceta daca doza de vaccin AstraZeneca din lotul cu probleme a contribuit la decesul unui barbat in data de 1 martie, fratele unui cunoscut medic din Targu Jiu.