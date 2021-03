Directorul Oxford Vaccine Group: "Nu exista o crestere a fenomenului de cheaguri in sange aici, in Marea Britanie"

Anuntul a venit dupa ingrijorarile mari care au condus la suspendarea utilizarii serului in mai multe tari din Europa, transmite AFP.Sunt "dovezi foarte linistitoare ca nu exista o crestere a fenomenului de cheaguri de sange aici, in Marea Britanie, unde au fost administrate majoritatea dozelor de pana acum in Europa", a declarat luni la BBC, citat de agerpres.ro , profesorul Andrew Pollard, directorul Oxford Vaccine Group, care a dezvoltat vaccinul impreuna cu AstraZeneca.Profesorul Pollard a subliniat ca este important ca vaccinarea sa continue, aratand ca maladia COVID-19 prezinta un "risc enorm" pentru sanatate.Printr-un comunicat publicat duminica, 14 martie, grupul AstraZeneca a transmis ca "un examen atent al tuturor datelor de securitate disponibile asupra a peste 17 milioane de persoane vaccinate in Uniunea Europeana si in Regatul Unit" cu vaccinul sau "nu a furnizat nicio dovada despre un risc crescut de embolie pulmonara, tromboza venoasa profunda (TVP) sau trombocitopenie la nicio grupa de varsta, gen, lot sau tara anume".