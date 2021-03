Dr. Fauci crede ca vaccinul AstraZeneca este bun, dar compania a prezentat date depasite, care ar putea fi inselatoare

"Probabil este un vaccin foarte bun", a declarat marti dr. Fauci, care este si directorul Institutului National pentru Alergii si Boli Infectioase din SUA.La emisiunea Good Morning America (Buna dimineata, America!) a televiziunii ABC News unde si-a exprimat increderea in vaccin, medicul a adaugat ca un comunicat al AstraZeneca a prezentat date " care erau oarecum depasite si ar putea fi chiar intr-o oarecare masura inselatoare", ceea ce a provocat ingrijorarea comisiei de monitorizare a datelor si sigurantei.In aceeasi zi, AstraZeneca a anuntat ca va contacta comisia independenta pentru studiul clinic al vaccinului in Statele Unite si va pune la dispozitie analiza primara a celor mai recente date.Emer Cooke, directoarea Agentiei Europene a Medicamentului (EMA), a declarat marti, 23 martie, ca rapoartele clinice si de laborator revizuite de expertii sai nu permit deocamdata "eliminarea definitiva a unei legaturi intre vaccinul (de la AstraZeneca) si cazurile "rare" de coagulare sangvina detectate in unele tari europene ", relateaza EFE.