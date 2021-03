Agentia Europeana a Medicamentului include alergiile grave pe lista efectelor secundare ale vaccinului AstraZeneca

Serul AstraZeneca, suspendat in mai multe tari

EMA anunta intr-un comunicat ca a "recomandat o actualizare a informatiilor despre produsul (AstraZeneca-Oxford) in vederea includerii anafilaxiei si hipersensibilitatii (reactii alergice) ca efecte secundare".Organizatia Mondiala a Sanatatii a avut vineri, 12 martie, o prima reactie dupa ce mai multe tari din Europa au suspendat vaccinarea cu serul AstraZeneca. Reprezentantii OMS spun ca nu exista niciun motiv sa nu se utilizeze vaccinul Covid produs de aceasta companie.Vaccinarea cu acest ser a fost suspendata in mai multe tari din Europa, ca masura de precautie.Danemarca, Islanda si Norvegia au anuntat joi, 12 martie, suspendarea injectiilor cu vaccinul AstraZeneca impotriva Covid-19, invocand principiul "precautiei". Bulgaria le-a urmat vineri. Agentia Nationala de Sanatate Daneza, prima care a anuntat decizia, a cerut prudenta in fata "cazurilor grave de cheaguri de sange la persoanele vaccinate", desi "in prezent" nu a fost stabilita o legatura intre vaccin si cheaguri de sange.La inceputul saptamanii, Austria a incetat sa mai administreze un lot din aceste vaccinuri dupa moartea unei asistente de 49 de ani in urma "tulburarilor grave de sangerare" la cateva zile dupa vaccinare. Laboratorul anglo-suedez si guvernul britanic au reactionat joi pentru a apara un vaccin "sigur" si "eficient".