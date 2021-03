Finlanda si Islanda vor relua vaccinarile cu AstraZeneca la persoanele peste 65 de ani

Reluarea vaccinarii cu AstraZeneca

"Nu exista un risc crescut de tulburari foarte rare de coagulare a sangelui dupa vaccinare la persoanele cu varsta peste 65 de ani (...) Vaccinarile in aceasta grupa de varsta pot fi, prin urmare, continuate in mod normal", a anuntat Agentia finlandeza de sanatate publica THL, a carei decizie intra in vigoare luni.Insa, "ca masura de precautie", vaccinarea ramane suspendata pentru cei sub 65 de ani, unde "o posibila legatura de cauzalitate" intre vaccin si cazurile rare de deces sau probleme grave de coagulare a sangelui face inca obiectul investigatiilor, a afirmat autoritatea.La Reykjavik, ministrul islandez al Sanatatii, Svandis Svavarsdottir, a anuntat reluarea vaccinarii cu AstraZeneca, intrerupta in Islanda din 11 martie, la persoanele peste 70 de ani, salutand "o veste buna".Printre primele care au suspendat utilizarea vaccinului AstraZeneca din cauza temerilor cu privire la posibilele efecte secundare grave, tarile nordice au amanat o decizie privind reluarea inocularilor, in opozitie cu alte state europene.Danemarca si Suedia vor anunta decizia lor joi, Norvegia vineri.Finlanda a decis vineri sa suspende vaccinarea cu AstraZeneca, in pofida avizului favorabil pentru utilizarea acestuia dat de Agentia Europeana pentru Medicamente cu o zi inainte.