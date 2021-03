Finlanda suspenda vaccinarea cu serul AstraZeneca, in pofida avizului EMA, "pana cand exista mai multe informatii si se poate evalua o posibila cauzalitate"

"In conformitate cu principiul precautiei", Autoritatea finlandeza de sanatate publica (THL) a decis "suspendarea vaccinarilor in Finlanda pana cand exista mai multe informatii si se poate evalua o posibila cauzalitate", a indicat autoritatea, intr-un comunicat, precizand ca vaccinarea nu va fi reluata inainte de 29 martie.Autoritatea finlandeza a recunoscut ca a luat decizia in contextul in care simptomele observate sunt "extrem de rare" si ca "nu exista in prezent certitudinea ca problemele cheagurilor de sange sunt legate de vaccin".Autoritatea de reglementare europeana, EMA, a decis totusi joi ca e ste necesar sa se continue vaccinarea cu AstraZeneca, care este "sigur si eficient" si nu este legat de un risc mai mare de formare a cheagurilor de sange, determinand multe tari sa anunte reluarea vaccinarii.Cu toate acestea, agentia europeana, cu sediul la Amsterdam, a indicat ca nu este in masura "sa excluda definitiv" o legatura intre vaccinul AstraZeneca si tulburarile rare de coagulare.Daca Norvegia, Danemarca si Suedia au decis joi sa astepte elemente suplimentare inainte de a relua vaccinarea cu produsul AstraZeneca, Finlanda este prima care suspenda utilizarea vaccinului dupa decizia EMA.