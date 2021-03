Autoritatea de reglementare medicala germana (PEI) explica motivul suspendarii vaccinarilor: "Numarul cazurilor de tromboza cerebrala dupa vaccinare este statistic semnificativ mai mare"

Valeriu Gheorghita, despre decizia de a continua vaccinarea cu AstraZeneca, in Romania

Institutul Paul Ehrlich (PEI) din Germania, care este agentia federala de reglementare medicala a dat publicitatii un comunicat in care justifica decizia suspendarii vaccinarilor cu serul anti-Covid de la AstraZeneca, aratand totodata ca ministerul Sanatatii din aceasta tara nu a facut decat sa puna in practica recomandarea sa.PEI arata ca numarul persoanelor din Germania care au suferit cheaguri de sange la nivel cerebral dupa ce au primit vaccinul AstraZeneca a fost "statistic semnificativ mai mare" decat cel care apare la populatia generala nevaccinata din aceasta tara.Dupa data de 15 martie, sapte persoane din Germania au suferit o tromboza venoasa cerebrala severa, cunoscuta sub numele de trombocitopenie, intr-un interval cuprins intre patru si 16 zile de la vaccinarea cu Oxford/AstraZeneca. Trei dintre aceste persoane au murit.Potrivit PEI, statistic, la 1,6 milioane de persoane deja vaccinate cu AstraZeneca, doar una ar fi putut suferi de tromboza venoasa cerebrala:"Numarul acestor cazuri, dupa vaccinarea cu AstraZeneca este statistic semnificativ mai mare decat cel al trombozelor venoase cerebrale care apar in mod normal la populatia nevaccinata. (...) Toti expertii au fost de acord, in unanimitate, ca poate fi vorba de un model si ca o legatura intre afectiunea mentionata si vaccinarea cu vaccinul Covid-19 AstraZeneca nu a fost neplauzibila", se arata in raport. Acesta mai arata ca "Este important sa retineti, in acelasi timp, ca acesta este un efect secundar potential foarte rar. Desi, este important sa fiti atenti la posibilele semne ale acestui efect secundar, in acelasi timp, probabilitatea aparitiei este foarte mica", se arata in raportul PEI citat de BiziDay "Pe langa expertii de la Institutul Paul-Ehrlich, alti experti in tromboza, hematologie si un specialist in adenovirus au fost consultati cu detaliile cazurilor raportate. Toti expertii au fost de acord in unanimitate ca un model ar putea fi discernat aici si ca o legatura intre bolile raportate mai sus mentionate si vaccinarea cu vaccinul COVID-19 AstraZeneca nu a fost neverosimila", se mai arata in comunicatul institutului Paul-Ehrlich Tromboza venoasa cerebrala este mult mai rara decat trombozele venoase profunde sau emboliile pulmonare raportate saptamana trecuta de Danemarca, Norvegia si Austria. Poate duce la hemoragie cerebrala. Cele sapte persoane - dintre care sase erau femei - care au suferit aceasta afectiune aveau varste cuprinse intre 20 si 50 de ani.Institutul a spus ca persoanele care au primit vaccinul AstraZeneca si care se simt din ce in ce mai rau la mai mult de patru zile de la vaccinare "cu dureri de cap severe si persistente sau sangerari precise pe piele," ar trebui sa solicite imediat asistenta medicala.Vaccinarea cu serul anti-Covid de la Oxford/AstraZeneca a fost suspendata in 16 tari europene, intre care Franta, Italia si Germania, pana la revizuirea sa de catre Agentia Europeana a Medicamentului. Aceasta din urma va anunta azi (cel mai probabil) o decizie in acest sens. Romania a decis sa continue vaccinarea cu serul respectiv, dar a carantinat unul dintre cele doua loturi prezente si in Italia si in Romania.Decizia autoritatilor medicale germane a fost criticata de alte voci medicale care au criticat comparatia statistica facuta de expertii PEI , sustinand ca numarul cazurilor de tromboze venoase trebuie comparat anual si nu doar cu numarul lor din lunile ianuarie, februarie, atunci cand, de regula, numarul acestora este mai ridicat.Ministrul german al sanatatii, Jens Spahn, a declarat intr-o conferinta de presa din 15 martie ca au fost raportate sapte cazuri care ar putea fi legate de CVST din 1,6 milioane de vaccinari in Germania. Estimarile numarului de incidente ale CVST pe care le-ati putea astepta in populatia generala pe parcursul unui an variaza de la doua la cinci cazuri pe milion de persoane la mai mult de 15 cazuri pe milion, in functie de studiu."Nu exista absolut date care sa sustina decizia [guvernului german]", spune Cesar Munoz-Fontela la Institutul de Medicina Tropicala Bernhard Nocht din Germania . El spune ca persoanele in varsta si persoanele cu conditii de sanatate preexistente, care sunt mai expuse riscului de formare a cheagurilor de sange, au fost prioritare pentru vaccin, ceea ce ar fi putut distruge efectele secundare aparente. El ar dori sa vada o comparatie cu un grup de control care are aceleasi caracteristici ca si persoanele vaccinate pana acum.Valeriu Gheorghita a declarat marti, 16 martie, in cadrul unei conferinte de presa, ca tara noastra isi pastreaza decizia de a continua vaccinarea cu serul produs de AstraZeneca, datele de pana acum neindicand un risc crescut in randul populatiei."Am decis continuarea vaccinarii cu vaccin de la compania AstraZeneca, vaccin care este autorizat de Agentia Europeana a Medicamentului si fata de care AEM si-a mentinut acelasi nivel de recomandare. Adica beneficiile, la acest moment, depasesc riscurile si din acest punct de vedere se recomanda vaccinarea", a spus coordonatorul campaniei de vaccinare."Analiza pe 17 milioane de persoane vaccinate cu AstraZeneca a aratat un numar de 37 de evenimente tromboembolice raportate, 15 evenimente de tromboza venoasa profunda si 22 de evenimente de embolie pulmonara. Pot sa va spun ca, la nivel de frecventa, vorbim de un caz la un milion de persoane vaccinate", a completat acesta.

